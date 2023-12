Con gái bầu Đức đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG

Theo thông tin từ Sở Công thương, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) thực hiện trong 11 tháng năm 2023 ước đạt 27.840 tỷ đồng (đạt hơn 88% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022). Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 63% với giá trị đạt hơn 17.560 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ).