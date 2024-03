Chư Prông: Tỷ lệ giải ngân đạt 92, 42% kế hoạch

Trong quý I-2024, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 đã đề ra. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì; sản xuất nông nghiệp được chú trọng gắn với thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện gieo trồng được 3.239 ha đạt 108,36% kế hoạch, tăng 6,34% so với cùng kỳ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 35 dự án chăn nuôi đang triển khai các thủ tục đầu tư với tổng vốn đầu tư là 4.637,93 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện là 297,339 tỷ đồng. Tính đến 31-1, đã giải ngân 274,790 tỷ đồng, đạt 92,42% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình theo kế hoạch năm 2024 do huyện quản lý đầu tư đến nay là 204,863 tỷ đồng. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong quý I là 19,5 tỷ đồng, đạt 30,67% dự toán tỉnh giao, đạt 24,2% dự toán Nghị quyết.

Trong quý, trên địa bàn huyện có 6 doanh nghiệp được thành lập mới; cấp mới 39 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với số vốn đăng ký 6,478 tỷ đồng; toàn huyện hiện có 348 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã và 4.198 hộ kinh doanh cá thể; có 2 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư; lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện có 44 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư 10.873,26 tỷ đồng.

Cũng trong quý I, Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp kết nạp 18 đảng viên, đạt 11% so với Nghị quyết, chuyển đảng viên chính thức đối với 46 đồng chí. Tính đến nay, tổng số đảng viên đảng bộ huyện là 4.609 đồng chí.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II và thời gian tiếp theo, Đảng bộ huyện Chư Prông xác định: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2024 gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo kế hoạch.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023 và 17 cá nhân đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023".