NSND Trần Hạnh qua đời vào sáng nay, hưởng thọ 93 tuổi

Con gái NSND Trần Hạnh cho biết, ông qua đời lúc 2h50 sáng 4.3, hưởng thọ 93 tuổi. NSND Trần Hạnh rơi vào trạng thái hôn mê sâu lúc 19h ngày 3.3 và mất lúc sáng tại nhà riêng. Ông qua đời do tuổi cao sức yếu và hiện gia đình đang tổ chức trợ niệm theo nghi thức của Phật giáo.



Hơn 2 năm nay, sức khỏe của NSND Trần Hạnh yếu, mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái chỉ còn 30%. Tay chân yếu dần khiến NSND Trần Hạnh phải từ bỏ việc đi xe máy. Dù di chuyển chậm chạp, khó khăn hơn trước, nghệ sĩ cố gắng tự lo mọi sinh hoạt hàng ngày.





NSND Trần Hạnh. Ảnh: GG





Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội, là nghệ sĩ sân khấu và diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Ông là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú do nhà nước trao tặng năm 1994. Sau hơn 20 năm, cho tới ngày 29.8.2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.



Ông nổi tiếng với các vai diễn và rất được khán giả nhiều thế hệ yêu quý, như ông bí thư đảng ủy trong phim “Làng nổi”, bố An trong phim "Truyện cổ tích tuổi 17", bố Lài trong "Tướng về hưu", ông Khiển trong phim "Người cầu may", ông Lâm trong phim "Chiếc bình tiền kiếp", bố Mai trong phim "Hãy tha thứ cho em"...



https://laodong.vn/van-hoa/nsnd-tran-hanh-qua-doi-vao-sang-nay-huong-tho-93-tuoi-885614.ldo

Theo Hải Minh (LĐO)