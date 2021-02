Tết Tân Sửu, nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa do ảnh hưởng COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc thu gọn số điểm bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.



Gia Lai dừng chương trình nghệ thuật mừng Xuân Tân Sửu và bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO



UBND tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định số 362/UBND-VX, dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



UBND tỉnh Long An cũng có thông báo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại 6 điểm: TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.



Quyết định hủy bắn pháo hoa và các hoạt động đông người được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra ngày 5.2. Trước đó, UBND tỉnh đồng ý cho TP.Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh bắn pháo hoa trong đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa.



Tương tự, tỉnh Quảng Nam quyết định hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Tam Kỳ và Hội An.



Tỉnh Quảng Ngãi cũng có công văn dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19.



Tỉnh Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, ở TP.Đông Hà, trong 15 phút đêm giao thừa.



Tỉnh Bình Dương cũng ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn lực cho công tác dập dịch COVID-19.



Tỉnh Đồng Nai đã quyết định huỷ chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa tại đêm giao thừa ở sân vận động tỉnh.



Tương tự các địa phương trên, tỉnh Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Tân Sửu 2021 tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự, như kế hoạch ban đầu từ nguồn xã hội hoá.



Tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ hội giao thừa đón năm mới thu gọn và không bắn pháo hoa. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.



Tỉnh Thanh Hóa cũng dừng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Riêng điểm tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh đang theo dõi diễn biến dịch mới đưa ra quyết định.



Tỉnh Hưng Yên cũng vừa ban hành văn bản hỏa tốc thông báo không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm bảo đảm các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Tỉnh Hà Nam thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa và văn nghệ đêm giao thừa năm 2021 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.



Trước diễn biến phức tạp của dịch COIVD-19, tỉnh Phú Thọ không bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Tại Hà Nội, thành phố quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm (6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp) như dự kiến ban đầu. Theo đó, thành phố đang nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp để phục vụ người dân. Điểm bắn pháo hoa này sẽ không được tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch.



Thành phố Hải Phòng quyết định chỉ bắn một điểm pháo hoa duy nhất bên bờ biển Đồ Sơn để làm cầu truyền hình trực tiếp phục vụ người dân. 12 điểm bắn pháo hoa tại trung tâm Thành phố và các quận, huyện được lên kế hoạch trước đó, bị dừng lại.

https://laodong.vn/thoi-su/tet-tan-suu-nhieu-dia-phuong-dung-ban-phao-hoa-do-anh-huong-covid-19-878268.ldo



Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)