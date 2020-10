Thêm xe đẩy vào tranh kinh điển, bức tranh 'nhại' bán được gần 230 tỉ đồng

Theo The Guardian ngày 22.10, bức tranh Show me the Monet của họa sĩ Banksy hôm 21.10 bán được gần 230 tỉ đồng nhờ sáng tạo độc đáo dựa trên tranh kinh điển của tiền nhân.



Bức tranh 'Show me the Monet' bán được gần 230 tỉ đồng nhờ sáng tạo dựa trên bức tranh gốc ẢNH: CFP

Sáng tạo lại tranh của tiền nhân là bức The Water-Lily Pond (Ao súng) do danh họa kiệt xuất của trường phái hội họa ấn tượng người Pháp Claude Monet (1840-1926) vẽ, bức tranh Show me the Monet của họa sĩ đường phố Banksy được bán ra với số tiền trên 7,5 triệu bảng Anh (gần 230 tỉ đồng) tại sự kiện của sàn đấu giá Sotheby (London, Anh). Bức họa kinh điển của Claude Monet ra đời năm 1899, còn bức tranh của họa sĩ Banksy thì được vẽ năm 2005.

Ban đầu, bức Show me the Monet được "thét" giá nằm trong mức từ 3 triệu bảng đến 5 triệu bảng Anh. Thế nhưng theo tiết lộ từ The Guardian, tại sự kiện của Sotheby, bức tranh mới này bị 5 người mua "giằng" nhau cho bằng được. Điều thú vị nằm trong bức tranh "nhại" lại tranh của Claude Monet đó là các chi tiết thú vị, tưởng chừng rẻ tiền nhưng thực chất chứa đựng nhiều ý nghĩa được thêm vào tranh.



Tác phẩm Ao súng của danh họa Claude Monet ẢNH: CLAUDE-MONET.COM

Trong bức tranh gốc ra đời cách nay hơn một thế kỷ, người xem thấy được những bông hoa súng nằm êm đềm trên mặt nước dưới chân một cây cầu. Thế nhưng đến bức họa của Banksy, nghệ sĩ này đã thêm một vài chiếc xe đẩy không ai cần đến bị vứt ngổn ngang trên mặt hồ và một cái nón giao thông cũng nằm trong hồ êm đềm không kém mấy chiếc xe đẩy kia. Bức tranh Show mee the Monet là một trong những tác phẩm nằm trong dự án Crude Oil của Banksy, nhằm "làm mới" các tác phẩm kinh điển của các danh họa lớn trên thế giới như Vincent van Gogh, Edward Hopper và Andy Warhol.

Alex Branczik, người phát ngôn của Sotheby tại châu Âu cho biết đây là bức tranh vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Banksy và họa sĩ này đã làm một công việc độc đáo đó là thổi hơi thở của đời sống đương đại vào tranh kinh điển. Với việc thêm các chi tiết mới vào tranh cũ, vị này nhấn mạnh Banksy muốn ám chỉ chủ nghĩa tiêu thụ quá đà của con người trong xã hội hôm nay và cách mà họ coi thường môi trường sống xung quanh mình.

Theo Đông Phong (Thanh Niên)