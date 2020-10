Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng văn hóa Hàn Quốc Sejong

Ông Nguyễn Văn Tình là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng cao quý mang tên vị vua nổi tiếng nhất Hàn Quốc Sejong. Lễ trao giải diễn ra ngày 21/10 tại Hà Nội.



Ông Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, nhận giải thưởng Sejong.



Ngày 21/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc Park Nah Wan đã trao giải thưởng văn hóa Sejong cho tiến sỹ Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho những đóng góp của ông trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc.



Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc là đơn vị lập hồ sơ đề cử ông Nguyễn Văn Tình nhận giải thưởng cao quý mang tên Sejong, vị vua nổi tiếng của Hàn Quốc có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của Hàn Quốc. Ông cũng chính là người sáng tạo ra chữ viết Hàn Quốc.



Giải thưởng văn hóa Sejong ra đời từ năm 1982 nhằm vinh danh nhà vua vĩ đại này và tri ân những người có đóng góp lớn trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Giải thưởng Sejong có nhiều hạng mục như văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, học giả và đa dạng văn hóa. Cặp sao nổi tiếng với khán giả Việt Nam, nữ diễn viên Shin Ae Ra và nam diễn viên Cha In Pyo từng được nhận giải thưởng này. Các nhân vật người nước ngoài từng vinh dự nhận giải thưởng gồm có nguyên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Học viện Pháp và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc tại Pháp…



Đây là giải thưởng danh giá đối với giới học giả Hàn Quốc, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.



Trường hợp người nước ngoài được đề cử là khá hiếm hoi, phải là người có đóng góp đặc biệt, thông qua sự chọn lựa của một hội đồng chuyên môn khắt khe. Ông Nguyễn Văn Tình là người nước ngoài duy nhất được nhận giải thưởng năm 2020 và là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.



Theo thông lệ, lễ trao giải sẽ diễn ra tại Seoul nhưng năm nay, do dịch bệnh nên đại sứ Hàn Quốc đã thay mặt Ủy ban giải thưởng trao cho ông Nguyễn Văn Tình tại Hà Nội.



Ông Nguyễn Văn Tình cho biết do đặc thù công việc, suốt nhiều năm công tác, ông luôn gắn chặt với việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2007 đến 2015 khi ông được giao phụ trách Cục Hợp tác Quốc tế, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, không chỉ trên bình diện quan hệ song phương mà còn trên bình diện đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ, UNESCO, EU, ASEM ASEAN và ASEAN+ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.



“Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là một điểm sáng trong toàn bộ mối quan hệ hợp tác chiến lược đang phát triển hết sức tốt đẹp và hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng hết sức tận tâm vào công cuộc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước,” ông phát biểu tại buổi lễ trao giải.



“Tôi còn nhớ năm 1992, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, tôi và các cán bộ Cục Điện ảnh và Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức Tuần phim Hàn Quốc đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Tuần phim rất thành công và có thể coi đây là biểu hiện đầu tiên của làn sóng Hàn Quốc hallyu, thể hiện quan điểm của Chính phủ Việt Nam ‘gác lại quá khứ, hướng tới tương lai’ và sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới.”



Ông Nguyễn Văn Tình sinh năm 1954, từng được đào tạo tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và giữ chức vụ Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế.

