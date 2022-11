Giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức cao dù trong nước giảm nhẹ

(GLO)- Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi so với tuần trước ở mức 425-430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11-2021.





Số liệu của Chính phủ cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10 và đầu tháng 11-2022 đã tăng 22,3% so với tháng trước lên 713.546 tấn, trong khi xuất khẩu gạo trong giai đoạn từ tháng 1 đến 10-2022 tăng 17,4% so với cùng giai đoạn năm ngoái lên khoảng 6 triệu tấn, trị giá 2,95 tỷ USD.

Thu hoạch lúa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)



Giá gạo Việt Nam "neo" ở mức cao trong một năm qua. Các nhà giao dịch dự báo nhu cầu cuối vụ sẽ tăng lên, trong khi giá gạo từ các "vựa lúa" khác không đổi do không có đơn đặt hàng mới.



Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 410 USD/tấn, so với mức 405-410 USD/tấn trong tuần trước. Giá không chênh lệch nhiều do nhu cầu hạn chế, tuy nhiên các thương nhân cho hay giá lương thực thiết yếu này có thể sẽ giảm khi có nguồn cung mới từ vụ thu hoạch sắp tới.



Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ không đổi, ở mức 370-375 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này cho biết lượng đơn đặt hàng mới đã chậm lại, nhưng các nhà xuất khẩu không thể giảm giá do rupee đang tăng giá trong vài ngày gần đây.



Ở trong nước, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá lúa và gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 6.600 đồng/kg, giá bình quân là 6.343 đồng/kg, giảm 71 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất 8.050 đồng/kg, trung bình là 7.325 đồng/kg, giảm 217 đồng/kg.



Giá các mặt hàng gạo cũng có sự giảm nhẹ. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 10.500 đồng/kg, giá bình quân 10.350 đồng/kg, giảm 164 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 10.200 đồng/kg, giá bình quân 10.092 đồng/kg, giảm 167 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 10.000 đồng/kg, giá bình quân 9.675 đồng/kg, giảm 325 đồng/kg. Tuy nhiên, gạo xát trắng loại 1 lại tăng 113 đồng/kg, có giá trung bình là 10.475 đồng/kg.



Nếu theo từng địa phương thì số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tại Sóc Trăng, giá lúa Đài Thơm 8 là 6.800 đồng/kg; OM 5451 là 6.800 đồng/kg, ST 24 là 8.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá lúa có sự tăng giảm tùy loại, như IR 50404 ở mức 6.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; tương tự Jasmine là 7.100 đồng/kg, cũng tăng 200 đồng/kg. Riêng OM 4218 lại giảm 100 đồng/kg, còn 6.300 đồng/kg. Giá lúa ở Tiền Giang hầu hết không đổi như IR 50404 là 6.800 đồng/kg; Jasmine vẫn ổn định ở mức 7.200 đồng/kg. Riêng OC ở mức 6.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Tại Hậu Giang, lúa OM 18 vẫn giữ 7.100 đồng/kg, IR 50404 là 6.500 đồng/kg, còn RVT là 8.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với tuần trước…







HUỲNH LÊ (tổng hợp)