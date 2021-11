Nông dân Chư Ty thi đua sản xuất giỏi

(GLO)- Nhờ học và làm theo Bác nên Chi hội Nông dân tổ dân phố 6 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có 100% gia đình hội viên khá và giàu, 100% gia đình đạt danh hiệu văn hóa.





Ông Nguyễn Xuân Ngoan-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố 6-cho biết: “Chi hội hiện có 59 hội viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi hội đã quán triệt sâu rộng trong toàn thể hội viên cả trong phát triển kinh tế lẫn xây dựng gia đình văn hóa”.



Bà con nông dân tổ dân phố 6 chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp như: cà phê với tổng diện tích 70,5 ha; cao su 22,2 ha; điều 17 ha; hồ tiêu 5,9 ha; cây ăn quả trên 10 ha. Có 2 hội viên nuôi trên 15 con bò và 1 hội viên nuôi 400 con heo. Hầu hết hội viên đều có vườn cây, ao cá để đảm bảo nguồn thu nhập, hoàn toàn không có tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt mà 100% gia đình hội viên đều giàu và khá. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Thảo với mô hình trồng cao su tiểu điền, điều, cà phê... thu nhập 700 triệu đồng/năm; bà Nguyễn Thị Then với mô hình chăn nuôi 400 con heo thịt cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/năm; hay Chi hội trưởng Nguyễn Xuân Ngoan với mô hình trồng 50 cây sầu riêng, 50 cây điều, 1.000 trụ hồ tiêu xen với 2.000 cây cà phê, cộng với 500 con gà thịt cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm...

Ông Phạm Thanh Trí-hội viên Chi hội Nông dân tổ dân phố 6 kiểm tra vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Duy





Ông Phạm Thanh Trí cho biết: “Là hội viên, tôi được học hỏi kinh nghiệm chăm sóc từng loại cây khác nhau. Ngoài ra, hội viên còn được mua phân bón gối đầu hoặc vay vốn từ quỹ Chi hội để trang trải những khoản cần thiết khi có nhu cầu. Chi hội gồm những hội viên rất say mê làm nông nghiệp, phát triển kinh tế. Hiện gia đình tôi có 1 sào lúa, ao cá và 1 ha cà phê trồng xen 100 cây điều, 300 trụ hồ tiêu. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình tôi thu nhập khoảng 150 triệu đồng”.



Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, Chi hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động các hộ dân đăng ký gia đình văn hóa. “Đến nay, Chi hội có 100% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 80% hộ hội viên có con em là bộ đội, công an, kỹ sư, thạc sĩ... Riêng gia đình hội viên Mai Văn Soán có 4 con vào đại học, hội viên Hồ Đình Xu có 2 con là thạc sĩ, cử nhân. Vừa rồi, các hội viên đã tham gia đóng góp gần 100 triệu đồng để lát gạch vỉa hè, chỉnh trang đô thị; ủng hộ 12 triệu đồng xây dựng hội trường tổ dân phố; ủng hộ làng Trol Đeng gần 2 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia ủng hộ công tác phòng-chống lũ lụt, phòng-chống dịch Covid-19. Bất cứ việc hiếu, hỷ hay việc không may trong gia đình hội viên, Chi hội đều trích quỹ để thăm hỏi, động viên kịp thời”-ông Ngoan thông tin.

Chi hội Nông dân tổ dân phố 6 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hà Duy



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Anh Hào-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chư Ty-cho hay: “Chi hội Nông dân tổ dân phố 6 là lá cờ đầu phong trào thi đua sản xuất giỏi, xây dựng kinh tế gia đình ở địa phương. Ngoài cần cù, chịu khó thì những hội viên ở đây đều rất năng động khi áp dụng hệ thống tưới tự động, sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt hay áp dụng công nghệ chăn nuôi khép kín”.



Nhờ những kết quả nổi bật đó mà Chi hội Nông dân tổ dân phố 6 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.



HÀ DUY