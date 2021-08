Miền Trung - Tây Nguyên trước mùa mưa bão: Nhiều hồ đập nguy cơ mất an toàn

Cần hàng ngàn tỷ đồng để sửa chữa



Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, qua kiểm tra có 29 công trình thủy lợi nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ sắp tới nên đã tiến hành sửa chữa, khắc phục. UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức rà soát, đánh giá và phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng hoàn thiện năng lực quản lý an toàn hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí 1.273 tỷ đồng cho địa phương triển khai thực hiện.



Tại tỉnh Lâm Đồng có 58 công trình hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp tại nhiều hạng mục. Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng kiến Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét bố trí kinh phí 636,3 tỷ đồng. Riêng hồ Tuyền Lâm, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại từ trung tâm Đà Lạt xuống các khu du lịch, nghỉ dưỡng xung quanh hồ, ngành chức năng TP Đà Lạt đã tiến hành cắm bảng cấm phương tiện dừng, đỗ trên mặt đập. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm với kinh phí 30 tỷ đồng. Còn tại các công trình thuộc diện cần sửa chữa cấp bách khác như hồ chứa nước Próh (huyện Đơn Dương) và công trình hồ chứa nước Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh), Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất kinh phí 35 tỷ đồng sửa chữa để phòng chống và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.



Còn tại tỉnh Kon Tum, ngay từ đầu mùa mưa, ngành chức năng đã kiểm tra, đánh giá tu sửa, khắc phục. Tỉnh cũng ban hành kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đập, hồ thủy lợi. Kế hoạch yêu cầu chủ động xây dựng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố vỡ đập, hồ thủy lợi…



Để nâng cấp, sửa chữa toàn bộ số hồ chứa xuống cấp, Hà Tĩnh cần nguồn kinh phí khoảng 600 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, địa phương cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều địa phương khác cũng đang đề xuất hàng trăm tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa và nâng cấp các hồ đập. Tuy nhiên, kinh phí được rót về rất nhỏ giọt, không thể giải quyết được bài toán căn cơ, bền vững.