Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ: Nhiệm vụ cấp bách

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn công trình hồ đập và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay, các đơn vị quản lý, khai thác đã chủ động kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi và xây dựng phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra.





Toàn tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi, trong đó có 118 hồ chứa, 194 đập dâng và 40 trạm bơm điện với năng lực thiết kế tưới khoảng 67.411 ha cây trồng. Nhờ có nguồn nước tưới ổn định nên diện tích cây trồng không ngừng mở rộng. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được đơn vị quản lý kiểm tra, đánh giá hiện trạng để đảm bảo vượt lũ an toàn.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai nạo vét kênh mương dẫn nước tưới cánh đồng An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Diệp



Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang quản lý, khai thác 12 hồ chứa, 18 đập dâng và trạm bơm. Trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiện trạng hạng mục hư hỏng của từng công trình để đưa ra giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời đảm bảo vừa tích nước phục vụ sản xuất vừa vượt lũ an toàn. Nhiều công trình hồ chứa lớn như Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), Ia Mlah (huyện Krông Pa), Ia Ring và Ia Glai (huyện Chư Sê)… được kiểm tra về công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cũng như rà soát vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra. Hiện tại, hầu hết các công trình đang trong giai đoạn tích nước, công tác ứng phó mưa lũ đã được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng.



Ông Nguyễn Văn Lương-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai-thông tin: Từ đầu mùa mưa đến nay, Công ty đã tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể những hạng mục hư hỏng ở các công trình. Đồng thời, tiến hành rà soát trang-thiết bị, phương tiện, vật tư để duy tu, sửa chữa và bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa phù hợp với thực tế, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.



“Việc duy tu, sửa chữa các hạng mục hư hỏng đã hoàn thành hồi cuối tháng 6, đảm bảo vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay. Hiện đơn vị đang tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, điều tiết nước hợp lý để ứng phó kịp thời nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra”-ông Lương nhấn mạnh.



Hồ chứa nước Hoàng Ân (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông). Ảnh: Nguyễn Diệp

Hiện nay, các hồ thủy lợi vừa và nhỏ do địa phương quản lý, vận hành cũng đã được duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trước và trong mùa mưa lũ. Huyện Ia Grai có khoảng 22 công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng, để đảm bảo an toàn hồ đập trước và trong mùa mưa, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, đánh giá hiện trạng của từng công trình. Cùng với đó, huyện đôn đốc, nhắc nhở các công ty cà phê quản lý hồ thủy lợi đứng chân trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, bố trí kinh phí sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.



Còn ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) thì thông tin: Trước mùa mưa lũ, đơn vị phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn hồ đập thủy lợi tại các địa phương và đơn vị quản lý, khai thác. Đặc biệt, 12 hồ chứa lớn do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý được duy tu, sửa chữa thường xuyên, đảm bảo an toàn vượt lũ trong mùa mưa năm nay.



Theo ông Bình, hiện nay, hệ thống hồ thủy lợi vừa và nhỏ do các công ty và địa phương quản lý còn nhiều tồn tại. Theo đó, nhiều công trình không có hồ sơ gây khó trong quản lý và xây dựng dữ liệu thông tin về công trình. Năng lực quản lý, khai thác hồ, đập chưa đảm bảo theo yêu cầu của Luật Thủy lợi và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, vì thiếu kinh phí nên công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp chưa thực hiện thường xuyên và kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình trong mùa mưa lũ… “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất các bộ, ngành hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình chứa nước bị xuống cấp, xây dựng dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi và bản đồ ngập vùng hạ du; đồng thời, tăng cường thanh-kiểm tra việc chấp hành đảm bảo an toàn, vận hành trong mùa mưa lũ năm 2021”-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết thêm.



NGUYỄN DIỆP