Chư Pưh hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ cây giống, huyện Chư Pưh còn tạo điều kiện để người dân tham gia chuỗi liên kết trồng, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã. Với giá chanh dây ngày một tăng như hiện nay, 140 hộ dân tham gia mô hình đang có thu nhập khá, từng bước hoàn thành mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài” trong thời điểm thiếu vốn.





Chanh dây được giá, nông dân phấn khởi



Những ngày này, ông Huỳnh Sơn (làng Tông Két, xã Ia Hla) luôn túc trực tại vườn chanh dây của gia đình. Hết thu hoạch quả chín, ông lại quay sang cắt bớt lá già để cây khỏe, cho nhiều quả hơn. Năm nay, trên diện tích 7 sào hồ tiêu chết, ông tận dụng trụ để trồng chanh dây. Lứa đầu, ông thu hoạch được 10 tấn nhưng giá bán 7.000 đồng/kg. Hiện giờ, khi bắt đầu thu hoạch lứa thứ 2, giá chanh xô vọt lên 14.000 đồng/kg. Theo dự tính, từ nay đến hết kỳ thu hoạch, ông thu thêm hơn 20 tấn quả, sau khi trừ chi phí sẽ lãi hơn 200 triệu đồng. Ông cho biết: “Nhờ Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cho nợ 50% tiền mua cây giống, Nhà nước hỗ trợ phần chi phí còn lại nên người dân mới mạnh dạn tham gia mô hình sản xuất chanh dây. Công ty bao tiêu sản phẩm với giá ổn định 5.000 đồng/kg. Với mức giá này, chúng tôi vẫn có lãi so với cây trồng khác vì thời gian trồng chanh dây ngắn, chi phí đầu tư vừa phải. Gia đình tôi đang chuẩn bị đất, tháng tới sẽ xuống giống thêm 2 ha”.

Ông Huỳnh Sơn (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Minh Nguyễn



Cách đó không xa, vợ chồng ông Trần Văn Lê (cùng làng Tông Két) cũng đang tất bật thu hoạch chanh dây. Điều khiến ông Lê vui mừng là chanh xô được thương lái thu mua với mức giá lên đến 22.000 đồng/kg. Vụ này, ông trồng 5 sào chanh dây. Từ sau Tết đến nay chỉ mới 1 sào cho quả nhưng ông Lê ước tính sẽ thu về khoảng 80 triệu đồng từ 4 tấn quả. Gia đình ông đang chuẩn bị đất mở rộng thêm 1 ha nữa.



Ông Trần Công Khuyến-Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt (xã Ia Hla) cho biết: Được Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cho nợ 50% tiền giống và huyện hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ, toàn xã có 140 hộ đăng ký trồng chanh dây với tổng diện tích trên 45 ha. Qua khảo sát, các vườn đều đạt sản lượng, giá thu mua cao nên người dân rất phấn khởi. “Thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục ký hợp đồng với doanh nghiệp hỗ trợ giống, thu mua sản phẩm, mở rộng thêm diện tích, xây dựng chuỗi liên kết bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân”-ông Khuyến nói.



Mở rộng chuỗi liên kết



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Vương-Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods) thông tin: Đây là năm thứ 3 Công ty thực hiện chuỗi liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mô hình sản xuất chanh dây trên địa bàn 2 huyện Mang Yang và Chư Pưh với diện tích khoảng 100 ha. Năm 2021, Công ty chủ động phối hợp với Hợp tác xã Thành Đạt mở rộng diện tích liên kết với người dân trên địa bàn huyện Chư Pưh. “Nhu cầu nguyên liệu của Công ty là rất lớn, mỗi năm bao tiêu khoảng 3.000 tấn quả để chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, giá chanh dây liên tục tăng cao do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại, nhu cầu chế biến tăng cao nhưng nguồn cung lại đang thiếu”-ông Vương khẳng định.

Lãnh đạo huyện Chư Pưh làm việc với doanh nghiệp triển khai thực hiện chuối liên kết tiêu thụ quả bơ tại địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn



Theo ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh: Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện ưu tiên phát triển mô hình trồng chanh dây với mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài” trong giai đoạn nông dân đang thiếu vốn đầu tư do ảnh hưởng bởi hồ tiêu chết trước đó. Do vậy, huyện đã ưu tiên nguồn kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân xã Ia Hla thực hiện chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ chanh dây với Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods. “Qua kiểm tra cho thấy, đa số vườn chanh dây phát triển tốt, mang lại thu nhập cao cho người dân. Tới đây, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty mở rộng diện tích làm mẫu”-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho hay.



Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, ngoài mô hình này, huyện vừa làm việc với 2 doanh nghiệp liên quan đến liên kết bao tiêu sản phẩm bơ và kén tằm. Hiện 200 ha bơ đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng đầu ra chưa ổn định. Do vậy, huyện đã chủ động mời doanh nghiệp về làm việc với địa phương, ký kết thu mua sản phẩm trọn gói cho bà con. Huyện cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất GlobalGAP trên tất cả các diện tích này, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ bơ để đưa vào siêu thị hoặc xuất khẩu.



Thời gian qua, mô hình trồng dâu nuôi tằm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện nay, thị trường đã ổn định trở lại với giá thu mua 165.000 đồng/kg kén. “Chúng tôi đã chủ động làm việc với doanh nghiệp để tiếp tục triển khai chuỗi liên liên kết nhằm đảm bảo giá đầu ra ổn định, đồng thời làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để có chính sách hỗ trợ vốn cho bà con tiếp tục triển khai mô hình này”-ông Tứ khẳng định.



MINH TRIỀU