Trồng cây chơi Tết 2021: "Thủ phủ" trồng mai vàng đất Quảng Nam yên ắng, dân đang ngóng trông ai?

Dù Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, nhưng thủ phủ trồng hoa mai tại phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lại khá yên ắng, vắng bóng dáng thương lái đến đặt hàng. Nhiều người trồng hoa lo thất thu mùa mai Tết.





Cây mai hư hỏng vì mưa bão



Đến thăm các vườn hoa mai ở phường Điện Nam Trung những ngày giáp Tết, người xem không khỏi ngỡ ngàng bởi sự vắng vẻ, đìu hiu của một thủ phủ trồng mai nổi tiếng ở khu vực miền Trung. Người trồng mai lúc này chỉ hi vọng thời tiết thuận lợi hơn để thu chút vốn liếng đón Tết.



Vườn mai gần 200 chậu của bà Nguyễn Thị Hải ít búp, dự đoán nở sau Tết.



Chỉ tay hướng về vườn hoa mai gần 200 chậu, bà Nguyễn Thị Hải (65 tuổi) than thở: "Mưa bão liên tiếp trong năm đã khiến hàng chục cây mai bị chết, chất đống thành củi. Số cây mai còn lại may mắn sống sót nhưng cũng bị "mất sức", lá và búp rụng nhiều nên đến Tết cây mai vẫn trơ trụi. Cộng thêm việc thời tiết diễn biến thất thường đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây".



Theo chia sẻ của những hộ trồng mai lâu năm, chưa khi nào họ gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Bởi bình thường chăm mai đã khó, nhưng năm nay bị tác động mạnh bởi yếu tố thiên tai nên nhà vườn bị thiệt hại lớn. Bên cạnh đó, thời tiết nắng mưa thất thường, lạnh kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cây mai, không ra búp hoặc búp không nhiều như năm trước.





Hơn 50% cây mai tại làng hoa Điện Nam Trung không có búp hoặc búp nở không kịp Tết.



Vì mưa lạnh kéo dài, nên từ giữa tháng 11 âm lịch, các nhà vườn đã tất bật ngắt lá sớm để chủ động giúp mai nở hoa đúng Tết. Đồng thời sử dụng phân bón, thay đổi vị trí chậu đón ánh nắng để thúc đẩy quá trình phát triển của búp. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi bất lợi là điều không thể lường trước được, nên đến nay nhìn chung thủ phủ mai vàng Điện Nam Trung có khoảng 50% cây mai không nở hoa đúng Tết.



Những đợt mưa bão liên tiếp trong năm đã khiến nhiều cây mai chết, rụng lá, hư búp.



Là người có hàng chục năm kinh nghiệm trồng mai, ông Lê Đình Khoa (70 tuổi) bày tỏ sự ngao ngán khi nhìn vườn mai hơn 100 chậu "làm thinh" dịp cận Tết. Ông chia sẻ: "Kỹ thuật trồng cây hoa mai đã khó, mà việc chăm sóc mai nở đúng Tết thì càng không phải chuyện đơn giản vì còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Năm nay ngoài việc năng suất ra búp của mỗi cây mai giảm mạnh, thì sự tác động của mưa lạnh cũng khiến nhiều búp bị hư, chậm lớn. Dù tôi có áp dụng các mẹo vặt để kích búp thì cũng không được như mong đợi".



Người trồng mai lo mất trắng



Cây mai sinh trưởng tốt trong nền nhiệt khoảng 30 độ C, nên trong thời gian chạy nước rút đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, người trồng mai chỉ còn biết hi vọng trời sẽ có nắng đều để cây thuận lợi phát triển trong giai đoạn nở hoa.



Cũng theo ông Khoa, thời điểm này năm ngoái thương lái đã rầm rộ chạy quanh làng để xem hoa, đặt cọc. Nhưng năm nay búp thì không thấy, nên thương lái cũng vắng bóng. Những chậu mai có kiểu dáng dù đẹp đến mấy mà dự đoán hoa nở không kịp Tết, thì cũng không có ai đặt mua, nhà vườn lại nguy cơ mất trắng.





Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu chơi hoa mai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm mạnh.





May mắn hơn nhiều hộ khác, vườn mai gần 70 chậu của ông Trương Văn Trúc (71 tuổi) chỉ bị ảnh hưởng bởi thiên tai khoảng 30%, tất cả cây mai đều trổ búp đều, khả năng cao sẽ nở kịp Tết. Bên cạnh đó, với kiểu dáng độc đáo, chất lượng cây mai tốt nên nhiều khách đã đến tận vườn ông để đặt cọc thuê mai về chưng Tết.



Ông Trúc hào hứng nói: "Nhờ chăm sóc kỹ thuật bài bản nên những chậu mai của tôi đủ sức chống chịu với kiểu thời tiết đỏng đảnh như hiện nay. Số lượng búp chỉ giảm khoảng 10% so với trước, nếu nền nhiệt nắng ấm ổn định thì búp sẽ to, đẹp và chắc chắn nở đều trong dịp Tết này.





Nếu sắp tới nền nhiệt nắng ấm ổn định thì nhiều nhà vườn có cơ hội gỡ gạc vốn liếng.





Năm nay kinh tế khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa có nhiều khách liên hệ thuê mai, giá cả cũng có phần giảm hơn năm ngoái để tạo điều kiện cho nhiều người chơi mai dịp Tết".



Hiện nay, cây mai kích thước tầm trung có giá thuê từ 1-2 triệu đồng/chậu (tùy độ tuổi), mai lâu năm có giá thuê từ 2-3 triệu đồng/chậu. Nhìn chung càng cận Tết, giá mai sẽ còn biến động vì phụ thuộc vào các yếu tố như chất lượng hoa, nhu cầu thị trường…



Những năm trước, trung bình mỗi nhà vườn thu lãi khoảng 100 triệu đồng từ mùa mai Tết. Nhưng năm nay chi phí chăm sóc cây mai gia tăng, lại gặp nhiều bất lợi nên nhà vườn rất khó chủ động trong việc điều khiển hoa nở kịp Tết. Chính vì thế nhiều người trồng mai lo lắng năm nay sẽ thất thu, không khí thủ phủ mai vàng những ngày giáp Tết đìu hiu, ảm đạm.





https://danviet.vn/trong-cay-gi-choi-tet-2021-thu-phu-mai-vang-xu-quang-kha-yen-ang-vang-bong-nguoi-mua-20210122211843563.htm





Theo Tuyết Nhung - Trương Hồng (Dân Việt)