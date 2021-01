Người đưa chuối tiêu hồng ra thị trường thế giới

(GLO)- Năm 2017, anh Nguyễn Năng Thành-Giám đốc Công ty TNHH Thuận Tâm Thành (tỉnh Hưng Yên) đưa giống chuối tiêu hồng lên trồng trên đất Gia Lai. Sau nhiều năm nỗ lực không mệt mỏi, anh đã đưa quả chuối tiêu hồng vươn ra thị trường nước ngoài.





Đam mê với cây chuối



Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Năng Thành chia sẻ: “Những quả chuối thơm mọng đã nuôi tôi khôn lớn. Chính vì thế, khi lớn lên thấy quê nhiều chuối nhưng chất lượng không cao, giá lại thấp nên tôi nghĩ cách đưa cây chuối thành cây hàng hóa, cho thu nhập cao để nâng cao đời sống người dân. Thế là tôi mày mò học hỏi kinh nghiệm và đưa giống chuối tiêu hồng về trồng. Hơn 10 năm trồng chuối trên mảnh đất Hưng Yên, cây chuối quê tôi đã thực sự giúp người dân xóa đói giảm nghèo”. Với nỗ lực của mình, anh Thành đã đưa giống chuối tiêu hồng trên đất Hưng Yên xuất khẩu sang thị trường nhiều nước, doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ đồng. Năm 2007, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là nông dân tiêu biểu.

Hệ thống ròng rọc đưa chuối vào khu sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Tại tỉnh Hưng Yên, anh Thành hướng dẫn người dân trồng hơn 300 ha chuối. Nhưng niềm đam mê của triệu phú chân đất này là vươn ra nhiều tỉnh khác. Theo anh, cây chuối trồng ở phía Bắc thường gặp bất lợi do mưa bão và chất đất không tốt nên các vụ sau không đạt năng suất như vụ đầu. “Trồng chuối 10-12 tháng là cho thu hoạch, chu kỳ của vườn chuối là 5 năm. Nếu mình không cải tạo lại đất, thay giống mới thì cây chuối sẽ thoái hóa. Khí hậu các tỉnh miền Bắc khá phức tạp nên cây chuối thường bị ngã đổ do gió bão và chậm phát triển do khí hậu lạnh”-anh Thành chia sẻ.



Đưa chuối Gia Lai vươn ra thế giới



Anh Thành nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng của Gia Lai rất hợp với cây chuối. Năm 2017, anh đã đưa toàn bộ cán bộ kỹ thuật và giống chuối vào huyện Chư Prông thuê hơn 10 ha đất để trồng. Chính sự chuyển dịch ấy đã giúp anh trở thành triệu phú trồng chuối trên đất Gia Lai với sản phẩm vươn ra thị trường thế giới.

Công nhân Công ty TNHH Thuận Tâm Thành chăm sóc vườn chuối. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Hiện nay, anh đã liên kết với 40 hộ tại các huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đức Cơ trồng hơn 250 ha chuối. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi ha chuối chi phí ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu người trồng chuối tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thì chỉ cần 2 năm đã thu hồi được vốn, 3 năm còn lại sẽ có lãi. Để quả chuối tiêu hồng trên đất Gia Lai vươn được ra các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc thì người trồng chuối phải tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng VietGap. “Cây chuối từ khi trồng đến khi ra quả đều phải tuân thủ các quy trình. Khi ra quả thì chúng tôi dùng túi chuyên dụng bọc lại, khi thu hoạch có hệ thống ròng rọc tự động đưa các buồng chuối vào bể ngâm, rửa sau đó cho vào thùng xốp. Quá trình này công nhân không được làm chuối bị xây xát, dập vỏ”-anh Thành cho hay.



Ông Nguyễn Quang Sáng (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) cho biết: “Tôi có hơn 2 ha đất trước đây trồng cà phê và hồ tiêu nhưng không hiệu quả. Từ khi liên kết với anh Thành để trồng chuối, tôi thấy hiệu quả rất cao. Do cây chuối được doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài không qua trung gian nên không bị ép giá như các mặt hàng khác. Bình quân mỗi ha chuối, tôi lãi hơn 150 triệu đồng/năm”.



Anh Nguyễn Năng Thành thông tin: Đến nay, anh đầu tư vào cây chuối tại Gia Lai hơn 100 tỷ đồng. Để sản xuất chuối ổn định, anh thành lập Công ty TNHH một thành viên Thuận Tâm Thành và sản phẩm chuối tiêu hồng ở Gia Lai được đặt tên là chuối “3T”. Theo anh Thành, tiềm năng tiêu thụ chuối ở thị trường nước ngoài rất lớn khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ tháng 1-2019. Riêng thị trường Nhật Bản có nhu cầu nhập khoảng 1,2 triệu tấn chuối/năm. Ngoài ra, các thị trường truyền thống như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan cũng rất lớn. Cây chuối tiêu hồng trên đất Gia Lai sẽ phát triển mạnh bởi nhu cầu tiêu thụ chuối ở nội địa và nước ngoài rất cao. Cùng với đó, Công ty Thuận Tâm Thành của anh chỉ xuất khẩu chính ngạch, điều mà chưa nhiều doanh nghiệp nông sản trong nước làm được.



