Giống lúa An Sinh chinh phục nông dân Đak Pơ

(GLO)- Vụ mùa 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với 2 xã Tân An và Phú An triển khai dự án trồng lúa An Sinh 1399 trên diện tích 97 ha. Sau 3 tháng triển khai, dự án được nông dân đánh giá rất cao.



Nông dân xã Tân An (huyện Đak Pơ) trao đổi kinh nghiệm trồng lúa An Sinh 1399. Ảnh: Nguyễn Hiền



Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ-cho biết: “Năm 2020, UBND huyện đã phân bổ 464 triệu đồng từ nguồn vốn thực hiện chăm sóc, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của huyện cho Trung tâm triển khai giống lúa mới. Theo đó, chúng tôi đã đưa giống lúa An Sinh 1399 vào trồng đại trà trên diện tích 97 ha, gồm: cánh đồng thôn Tân Hội, Tân Phong (xã Tân An) 82 ha; cánh đồng Tròn (xã Phú An) 15 ha. Đây là giống lúa xác nhận, được lấy từ Viện Khoa học Kỹ thuật Duyên hải Nam Trung Bộ ở Quy Nhơn. Với giống lúa này, đến mùa thu hoạch, người dân có thể để giống lại cho vụ sau trồng tiếp”.



Gia đình ông Nguyễn Văn Giáo (thôn Tân Hội, xã Tân An) có 1,8 sào trồng lúa An Sinh 1399 ở cánh đồng thôn Tân Hội. Ông Giáo cho biết: “Khi thử nghiệm giống lúa An Sinh 1399, tôi thấy ưu điểm đầu tiên là cần ít phân bón, ít bị nhiễm sâu bệnh mà hiệu quả đạt cao. Ví dụ, bình thường với các giống lúa khác, tôi phải sử dụng 3 bao phân bón thì với giống lúa này, tôi chỉ tốn khoảng 2 bao. Trước đây tôi trồng 1,8 sào các giống lúa ĐV108, hay Thơm rằn thường gặt về chỉ được khoảng 25 bao lúa, nhưng nay là gặt được 33 bao. Nhiều người thấy vậy, cũng hỏi mua giống để gieo sạ trong vụ tới”.



Ông Nguyễn Văn Trọng-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Tân An-nhận xét: “Vụ mùa năm nay, cả cánh đồng Tân Hội và Tân Phong đều triển khai trồng giống lúa An Sinh 1399. Ban đầu khi triển khai cũng xảy ra tình trạng lúa bị bệnh đạo ôn cục bộ. Tuy nhiên, sau khi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn cách phòng trừ thì cây lúa đã hết sâu bệnh, phát triển rất tốt và cho bông đều, hạt chắc, màu hạt tươi sáng. Một số hộ gặt trước cho năng suất vượt trội hơn so với các giống lúa hiện đang sử dụng”.



Qua thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa An Sinh 1399 có thời gian sinh trưởng từ 92 đến 105 ngày phù hợp canh tác vụ Đông Xuân cũng như vụ mùa tại địa phương. Giống này có ưu điểm là khá cứng cây, chiều cao trung bình 98-102 cm, chống đổ ngã tốt, ít nhiễm sâu bệnh. Năng suất đạt khoảng hơn 7,5 tấn/ha. Bên cạnh đó chất lượng gạo rất thơm ngon.

Ông Phạm Đông Phong-Phó Chủ tịch UBND xã Tân An-cho biết: “Qua thực tế triển khai cho thấy giống lúa này mang lại hiệu quả. Theo đó, UBND xã sẽ tiếp tục vận động bà con nhân rộng và triển khai sản xuất cánh đồng lúa lớn một giống để nâng cao thu nhập”.



Còn tại cánh đồng Tròn (xã Phú An), do gieo sạ muộn hơn nên hiện cây lúa đang trong giai đoạn hạt chín sữa. Bà Đinh Thị Minh Trí-Chủ tịch UBND xã-cho hay, dù mới sản xuất vụ đầu tiên nhưng bà con nông dân rất phấn khởi vì lúa phát triển rất tốt, ít sâu bệnh, cây trổ bông đều, hạt chắc.



Mỗi năm, huyện Đak Pơ sản xuất trên 1.000 ha lúa nước vụ mùa. Các giống lúa truyền thống được người dân sử dụng nhiều là ĐV108, Khang Dân, Hương Thơm, TH85. Do đó, việc có thêm một giống lúa chất lượng tốt, năng suất cao như giống An Sinh 1399 đưa vào sản xuất sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân.

NGUYỄN HIỀN