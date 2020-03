Ưu thế của đa dạng cây trồng

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Stanford (Mỹ), đa dạng cây trồng ở các trang trại thay vì độc canh có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu và bảo vệ động vật hoang dã.





Cà phê là một trong những cây trồng tốt nhất để trồng xen canh vì cây này nhạy cảm với sức nóng và có thể sử dụng bóng mát của những cây cao hơn. Nghiên cứu này có thể tạo ra một chiến lược dài hạn về đa dạng cây trồng.



Ở Costa Rica, anh Jeffrey Smith, vừa tốt nghiệp khoa sinh học và là đồng tác giả của công trình nghiên cứu trên cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các trang trại đa dạng về cây trồng ổn định hơn về số lượng chim tới tìm thức ăn, có nghĩa là đã cung cấp môi trường sống an toàn hơn cho những con chim đó cũng như bảo vệ chống lại tác động của biến đổi khí hậu hiệu quả hơn nhiều so với các trang trại trồng chỉ một loại cây.



Theo nghiên cứu, các trang trại đa dạng cây trồng cung cấp nơi ẩn náu cho nhiều loại động vật tương tự như một hệ sinh thái rừng tự nhiên. Nghiên cứu này cho thấy biến đổi khí hậu đã tác động đến các cộng đồng động vật hoang dã và các biện pháp canh tác địa phương thực sự quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng khả năng phục hồi khí hậu.



Các khu vực rừng nhiệt đới là một số trong những nơi đa dạng động vật nhất thế giới cũng phải đối mặt với các mối đe dọa lớn về đa dạng sinh học. Khi rừng bị đốn hạ để trồng các loại cây hoa màu như chuối và mía, số lượng động vật và tính sẵn có của môi trường sống tự nhiên đã bị thu hẹp đáng kể.



Các quần thể động vật hoang dã đã bị giảm sút số lượng trầm trọng do một phần canh tác nông nghiệp. Cho đến nay, ít ai biết được các hoạt động nông nghiệp ảnh hưởng đến đa dạng sinh học trong dài hạn như thế nào. Nghiên cứu trên đã được các nhà nghiên cứu bỏ ra gần 20 năm thu thập dữ liệu thực địa để tìm hiểu loài chim nào sống trong rừng nhiệt đới tự nhiên và trong các loại đất nông nghiệp khác nhau.



Costa Rica đã cung cấp cho nhóm nghiên cứu một “phòng thí nghiệm” lý tưởng để nghiên cứu các cộng đồng chim trong các hệ thống cây trồng thâm canh, các trang trại đa canh tác và rừng tự nhiên. Họ so sánh các trang trại độc canh như dứa, lúa hoặc mía với các trang trại đa dạng đan xen nhiều loại cây trồng và thường được bao quanh bởi dải rừng tự nhiên.



Đáng ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các trang trại đa dạng không chỉ cung cấp nơi ẩn náu cho các loài chim phổ biến hơn, mà còn bảo vệ một số loài bị đe dọa nhất như loài vẹt Great Green Macaw và loài vẹt gáy vàng ở châu Mỹ, Trong các trang trại độc canh, những loài này đang suy giảm. Nhưng trong các hệ thống đa dạng cây trồng mà các nhà nghiên cứu đã theo dõi, những con chim có nguy cơ tuyệt chủng có thể được tìm thấy hàng năm.



Ngoài ra, có rất nhiều cây trồng phát triển mạnh trong các trang trại đa dạng cây trồng. Chuối và cà phê là 2 ví dụ tuyệt vời từ Costa Rica - chúng được trồng cùng nhau, và cây chuối cao hơn che phủ hạt cà phê nhạy cảm với nhiệt độ. Hai loại cây trồng cùng nhau cung cấp nhiều cơ hội môi trường sống hơn là chỉ một mình và chúng cũng cung cấp một nguồn thu nhập đa dạng cho nông dân.



Theo KHÁNH MINH (SGGPO)