Sôi nổi hội thi làm bánh mứt Tết truyền thống của ngành Y tế Gia Lai

(GLO)- Ngày 30-12, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động với bánh mứt truyền thống” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hội thi có sự tham gia của 11 đội với 55 thí sinh đến từ 12 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Gia Lai.

Đại diện Ban tổ chức tặng cờ và hoa lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Như Nguyện

Các đội dự thi đã trổ tài làm tối thiểu 100 cái bánh và 2 kg các loại mứt truyền thống trong thời gian 180 phút. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí sản phẩm dự thi chất lượng, mùi vị thơm, hấp dẫn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trí, trình bày đẹp và thuyết trình về ý nghĩa của sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi thông tin: Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); hưởng ứng Chương trình “Tết sum vầy, Xuân bình an” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động và thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa VI.

“Hội thi nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết cổ truyền dân tộc; tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy và khả năng sáng tạo khéo léo đoàn kết trong cán bộ, công chức, người lao động ngành Y tế góp phần khơi dậy và bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của Tết cổ truyền dân tộc. Thành phẩm bánh, mứt mà các đội làm ra trong hội thi lần này sẽ làm quà tặng cho công đoàn viên chức, lao động không có điều kiện về quê sinh hoạt cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán; công chức, viên chức, lao động phải làm việc trong những ngày nghỉ Tết do yêu cầu công việc lao động, sản xuất; công chức viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn”-bà Nguyễn Thị Ánh Xuân thông tin.

Với đôi bàn tay khéo léo của đoàn viên công đoàn ngành Y tế, sau 180 phút thực hiện, các món bánh, mứt đã hoàn thành chất lượng, đạt yêu cầu về hình thức, màu sắc hài hòa (sử dung các màu sắc tự nhiên) và được trình bày đẹp mắt xoay quanh chủ đề “Tết sum vầy, Xuân bình an”. Đến với hội thi, các đội thi đều có sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ từ khâu chọn, chuẩn bị nguyên liệu đến khâu chế biến đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại mứt truyền thống trong ngày Tết cổ truyền như: mứt dừa, mứt gừng, mứt tắc…; các loại bánh đậm hương vị ngày Tết như bánh in, bánh thuẫn, bánh phục linh… được làm ra không chỉ đẹp mà còn rất ngon.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh trình bày mâm bánh, mứt với chủ đề “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, đội đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: Như Nguyện

Giải nhất hội thi lần này thuộc về Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Chị Trần Thị Hiền-Đội trưởng đội thi chia sẻ: Sau 180 phút, đội chúng tôi đã hoàn thành 100 chiếc bánh in và 3kg mứt dừa. Với ý tưởng “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, thành phẩm bánh in và mứt dừa được chúng tôi bày trên một mâm bánh hình tròn tượng trưng cho sự sum vầy, quần tụ và viên mãn. Màu sắc của mâm bánh, mứt được chúng tôi sử dụng các hương liệu tự nhiên như củ dền, hoa đậu biếc, quả dành dành… để làm nên những chiếc mứt dừa, bánh có màu đỏ của sự may mắn, màu xanh của niềm tin và hy vọng, màu vàng của sự vui tươi, hạnh phúc… tạo nên không khí đoàn viên. “Tham gia hội thi hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn số bánh, mứt thành phẩm này sẽ góp thêm chút ấm áp, yêu thương gửi đến những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và mong rằng ai cũng có một mùa xuân thật ấm áp và hạnh phúc”- chị Hiền cho biết.

Với trang trí đẹp mắt, hài hòa, sản phẩm đảm bảo yêu cầu, đội thi đến từ Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh đã đạt giải nhì tại cuộc thi. Chị Nguyễn Thị Lan Hương-đội trưởng đội thi cho hay: Các nguyên liệu đều được chọn lựa cẩn thận, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đội thi tham gia với tinh thần hăng hái, giao lưu, học hỏi và đã làm ra được hơn 100 chiếc bánh in và 3,5 kg mứt dừa. Mâm bánh mứt được trình bày theo chủ đề “Tết quê”-Tết truyền thống của dân tộc, hướng về quê hương, gia đình và các thành phẩm làm ra dành tặng cho đoàn viên công đoàn khó khăn, góp phần chia sẻ với những trường hợp không có điều kiện về quê đón Tết.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 2 giải phụ. Trong đó, giải nhất thuộc về Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh. Ông Lưu Duy Minh-Quản lý Mesa Bakery & Coffee, Trưởng Ban giám khảo hội thi đánh giá: Ban giám khảo đánh giá rất cao các đội thi. Các đội tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao. Trong khuôn khổ hội thi này, dù không có đầy đủ các dụng cụ làm bánh, mứt chuyên nghiệp nhưng các đội đều rất nỗ lực, cố gắng và sản phẩm làm ra đều rất chất lượng, màu sắc hài hòa, đảm bảo an toàn thực phẩm, thành phẩm không thua kém gì các loại bánh, mứt bán trên thị trường.

NHƯ NGUYỆN