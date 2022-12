Hơn 60 cán bộ, hội viên nông dân thị xã Ayun Pa tập huấn an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 8-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội Nông dân thị xã Ayun Pa tổ chức tập huấn an toàn giao thông cho hơn 60 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi tập huấn, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã phổ biến một số quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như: công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trọng tâm và một số kỹ năng an toàn giao thông; số vụ tai nạn giao thông …

Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân; qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

VŨ CHI