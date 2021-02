Gia Lai: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

(GLO)- Hôm nay (1-3), các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai chính thức dạy và học bình thường trở lại sau gần 1 tháng tạm nghỉ phòng-chống dịch Covid-19 và đón Tết Nguyên đán. Trước đó, các trường đã tập trung chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón học sinh, nhất là vấn đề đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đến ngày 27-2, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Ia Pa đều được phun hóa chất khử trùng. Ảnh: Vũ Chi

Chủ động phương án dạy và học



Trong những ngày dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện Ia Pa, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho những trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 24-2, toàn bộ số công dân cách ly tại đây đã trở về nhà. Để học sinh an tâm, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên, lớp học.

Cô Võ Thị Thu Thủy-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Toàn trường có 13 giáo viên đang trong giai đoạn cách ly 14 ngày tại nhà. Nhà trường đã phân công giáo viên đảm nhiệm thêm một số tiết của giáo viên đang phải cách ly; lập danh sách các lớp thiếu giáo viên để Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bố trí giáo viên các trường khác luân phiên giúp đỡ trong thời gian tới”.



Tương tự, tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Ia Trok, huyện Ia Pa), công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được đặt lên hàng đầu, nhất là ở điểm trường thôn Quý Tân-nơi bệnh nhân 2069 theo học. Cô Lê Thị Lộc-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Toàn trường có 15 lớp với 423 học sinh; riêng tại điểm trường thôn Quý Tân có 4 lớp với 105 học sinh. Bên cạnh vệ sinh, tiêu độc khử trùng, trang bị dụng cụ y tế cần thiết, 24 học sinh lớp lá tại điểm lẻ này đã được lấy mẫu xét nghiệm lại vào chiều 25-2. Nếu kết quả âm tính, các bé cùng 2 giáo viên tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà và sẽ trở lại trường khi hoàn thành thời gian cách ly.



Nhiều cơ sở giáo dục khác ở khu vực Đông Nam tỉnh cũng đồng loạt dọn vệ sinh trường lớp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho học sinh thời gian trở lại trường học tập. “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, ngay sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội, chúng tôi tập trung về trường để dọn vệ sinh. Mỗi người một việc, ai cũng cố gắng cho trường lớp được sạch sẽ để đón học sinh trở lại trường”-cô Rah Lan H’Li Đa-giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) chia sẻ.



Trao đổi với P.V, ông Trần Danh Luận-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ia Pa-cho biết: Ngay sau khi tỉnh quyết định cho học sinh quay trở lại trường từ ngày 1-3, chúng tôi yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đảm bảo học sinh quay trở lại trường đúng kế hoạch. Tiếp đó, Phòng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử trùng tại tất cả 31 đơn vị trường học, kể cả các điểm lẻ. Ngoài ra, toàn huyện có 83 giáo viên đang thực hiện cách ly tại nhà.

Để không ảnh hưởng đến công tác dạy và học, số tiết dạy của các giáo viên này sẽ được đồng nghiệp luân phiên dạy thay. Với những học sinh đang thực hiện cách ly tại nhà, bộ phận chuyên môn sẽ lập kế hoạch phụ đạo khi các em quay trở lại trường. Riêng 70 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại nhà vào ngày 1-3, Phòng GD-ĐT chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường thông báo cho các em quay lại học tập vào ngày 2-3 và sẽ học bù vào cuối tuần.



Đảm bảo an toàn phòng dịch



Không riêng các trường ở vùng từng là tâm dịch mà tất cả cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đều đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập an toàn, hiệu quả trong bối cảnh “bình thường mới”. Những ngày qua, không khí chuẩn bị tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) trở nên tất bật, rộn ràng. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường gấp rút tổng vệ sinh toàn bộ phòng học, trang-thiết bị nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi trẻ trở lại học tập.

Cô Trần Thị Thoa-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Vì đặc thù trẻ còn quá nhỏ và sẽ ở bán trú tại trường nên công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế… luôn được chúng tôi đặc biệt coi trọng. Tất cả chăn, gối, giường của các cháu được giặt sạch, phơi khô; đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ ăn uống cũng được rửa sạch, sát trùng. Nhà trường phối hợp với Trạm Y tế phường tiến hành phun thuốc khử khuẩn vào sáng 26-2 tại cơ sở chính và điểm trường làng Ốp.

Trong ngày các cháu trở lại trường, chúng tôi phân công 2 nhóm giáo viên đứng tại cổng để đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Giáo viên cũng sẽ cho trẻ ngồi giãn cách trong quá trình học tập, sinh hoạt và hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi, dụng cụ ăn uống cho trẻ. Ảnh: Hồng Thi

Cùng với việc chủ động vệ sinh trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục còn tự pha chế dung dịch rửa tay để phục vụ giáo viên và học sinh.

Thầy Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) cho hay: “Để góp phần phòng-chống dịch Covid-19, các giáo viên Tổ Hóa học đã dành thời gian pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn, đảm bảo số lượng đủ cho giáo viên và học sinh toàn trường sử dụng. Ngoài ra, công tác đảm bảo vệ sinh trường học trong thời gian học sinh không đến trường cũng được thực hiện xuyên suốt. Đến nay, toàn bộ các khu vực, phòng học được phun khử khuẩn theo đúng chỉ đạo của Sở GD-ĐT; cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, sạch đẹp”.

Nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh và giáo viên được các trường trang bị đầy đủ. Ảnh: Nguyễn Giang

Theo Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT huyện Chư Păh Nguyễn Đình Phước, để hỗ trợ các trường trong công tác đảm bảo an toàn phòng dịch, Phòng đã chủ động mua, cấp phát thuốc phun khử khuẩn miễn phí cho 100% trường học trên địa bàn; đồng thời trực tiếp đi kiểm tra việc chuẩn bị của các trường trong điều kiện phòng-chống dịch Covid-19.

“Qua kiểm tra, 100% đơn vị đều thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cũng được thực hiện liên tục. Tại các trường học vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được giáo viên đến từng ngõ, gõ từng nhà để học sinh, phụ huynh nắm rõ”-ông Phước nói.



Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở GD-ĐT: Thời điểm học sinh trở lại trường, các đơn vị phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, làm việc và phải đeo khẩu trang khi học tập, làm việc; tiếp tục cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19” trong trường học. Các trường bán trú, nội trú cần có phương án dạy học, bố trí nơi ăn, ở cho học sinh đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm khi học sinh tập trung trở lại học tập. Riêng học sinh nằm trong khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân 1696 (tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) vừa dương tính trở lại với vi rút SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường; nhà trường nơi những học sinh này đang theo học phải có phương án dạy và học phù hợp để củng cố kiến thức cho các em.

Đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch càng được quan tâm hơn. Thầy Dương Văn Phúc-Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong (huyện Kbang) cho biết: “Trong những ngày qua, nhà trường đã phân công giáo viên, nhân viên nhà bếp chuẩn bị nhu yếu phẩm đảm bảo bữa ăn cho học sinh. Phòng ở, phòng sinh hoạt chung, thư viện… cũng đã được vệ sinh, khử khuẩn. Trước đó, giáo viên trực tiếp tuyên truyền phòng dịch và thông báo thời gian đi học trở lại tới 227 học sinh.

Ngay trong chiều chủ nhật, nhà trường đã tổ chức đón học sinh, ổn định nơi ăn ở và cho các em tự ôn lại bài cũ. Đối với số học sinh vắng mặt, chúng tôi rà soát một lần nữa để tiếp tục vận động các em đến trường. Với 100% học sinh dân tộc Bahnar nên công tác duy trì sĩ số học sinh sau một thời gian dài nghỉ học là vô cùng quan trọng”.



Nhằm chuẩn bị các điều kiện để trẻ mầm non, học sinh đi học trở lại, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị liên hệ với các cơ sở y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng trường, lớp từ trước; đảm bảo 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai báo y tế theo quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế trường học.

Cùng với đó, các trường cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên về quy trình phòng-chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử lý trường hợp có sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; đồng thời chuẩn bị 1 phòng dự phòng để tạm thời bố trí những học sinh có thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi ngờ.

NHÓM PHÓNG VIÊN