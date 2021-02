Niềm vui trở lại trường an toàn

Học sinh, phụ huynh và giáo viên các địa phương đều vui mừng khi UBND tỉnh, thành có quyết định cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ tết kéo dài để phòng dịch Covid-19.



Mỗi người có một lý do để mừng, nhưng tất cả đều nhận ra rằng không gì vui khi đi học là được đến trường. Ở đó ngoài lĩnh hội kiến thức trực tiếp từ thầy cô, một phương thức học truyền thống tuy còn những khiếm khuyết nhưng trong điều kiện xã hội của Việt Nam thì vẫn tốt hơn học trực tuyến như hiện nay, thì học sinh (HS) còn có cơ hội giao tiếp với bạn bè, thầy cô ngoài đời thật chứ không qua ứng dụng Zoom hay Google Meet…



Đã qua 2 mùa dịch Covid-19, HS Việt Nam đã hiểu những hạn chế của việc học trực tuyến. Năm 2021 này, từ quản lý cấp bộ đến từng nhà trường, HS đều đã chủ động hơn khi học trực tuyến. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, các trường đã sẵn sàng mọi tình huống để bất kỳ lúc nào HS cũng có thể học trực tuyến. Tuy vậy, thực tế những ngày sau tết vừa qua, khi HS nhiều địa phương bị ảnh hưởng dịch, phải ở nhà học trực tuyến, đã bộc lộ những hạn chế của hình thức này, nhất là với HS tiểu học. Trong 2 tuần qua, dù các nhà trường, thầy cô có rất nhiều cố gắng nhưng việc học vẫn không đạt hiệu quả như mong đợi. Chính vì vậy, đặc biệt phụ huynh và HS cuối cấp càng mong chờ ngày trở lại trường học trực tiếp.



Hai năm trải qua dịch Covid-19, HS nhận ra giá trị của những điều trước kia có thể cho là bình thường. Đến trường, giao tiếp, học tập, vui chơi cùng bè bạn, thầy cô không còn cứ muốn là được, đặc biệt trong bối cảnh HS - sinh viên của nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn phải học trực tuyến ở nhà do chưa thể kiểm soát được dịch Covid-19. Biến cố về dịch Covid-19 giúp chúng ta càng trân quý những hoạt động sinh hoạt cộng đồng và cảm thấy may mắn khi chúng ta vẫn được thực hiện những hoạt động đó so với nhiều nơi còn lại trên thế giới.



Nhiều lần dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã cho thấy ý thức của từng cá nhân đối với cộng đồng là vô cùng quan trọng. Vì thế chỉ cần một người lơ là, thiếu ý thức, không nghĩ đến cộng đồng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc lây lan dịch bệnh.



Do đó để trở lại trường học an toàn, để niềm vui đến trường dài lâu trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp thì từng HS phải tuân thủ triệt để các biện pháp phòng, chống dịch. Thời gian vừa qua cũng tạo cho HS, phụ huynh và giáo viên những thói quen tốt như rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang khi đến trường hoặc nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, biết giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác, khai báo y tế trung thực... Những điều này cần tiếp tục phát huy, thực hiện đều đặn, tránh tình trạng lơ là, chủ quan trong những thời điểm dịch bệnh tương đối ổn định. Ngoài ra, HS cũng nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe, chăm tập thể thao để có sức đề kháng tốt trước dịch bệnh.



Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Điều bình dị đó trong thời dịch càng có ý nghĩa lớn lao. Và để thực hiện được, cần ý thức mạnh mẽ việc bảo vệ chính mình và cộng đồng từ mỗi cá nhân.

Theo THIÊN AN (TNO)