Gia Lai: 365 nhà dân bị sập, tốc mái do bão số 9

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến thời điểm này, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân và công trình công cộng của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ ngày 27 đến 28-10, do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh đã làm 365 nhà của người dân bị sập, tốc mái. Trong đó, 8 nhà dân bị sập hoàn toàn (4 căn ở huyện Kbang, 2 căn ở huyện Kông Chro, 2 căn ở huyện Mang Yang); 357 căn nhà bị tốc mái (huyện Kbang 156 căn, Kong Chro 17 căn, Đak Đoa 15 căn, Mang Yang 8 căn, Chư Sê 9 căn, TP. Pleiku 40 căn, Phú Thiện 21 căn, Chư Prông 7 căn, Chư Pưh 3 căn, Ia Grai 2 căn, thị xã An Khê 38 căn, Đak Pơ 25 căn và Chư Păh 16 căn).

Căn nhà của ông Nguyễn Ngọc Châu ở thị xã An Khê bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Ngọc Minh

Ngoài ra, 2 nhà ở giáo viên tại huyện Kông Chro, 2 trường mẫu giáo tại huyện Chư Sê, 1 điểm trường tại huyện Kbang, nhà xe với diện tích 100 m2, 2 điểm trường tại huyện Chư Sê, 3 trường học ở thị xã An Khê bị tốc mái; 2 trường học tại An Khê bị sập tường rào; 1 bảng tuyên truyền bị sập đổ, 3 nhà rông tại huyện Kông Chro bị tốc mái.

Mưa bão cũng làm ngã đổ 646 ha lúa (huyện Mang Yang 466 ha, huyện Đak Pơ 20 ha, huyện Kbang 37 ha, huyện Chư Sê 40 ha, huyện Chư Păh 83 ha), 4,2 ha rau, 350 ha mía (huyện Kbang 300 ha, huyện Đak Pơ 50 ha), 18 ha mì tại huyện Mang Yang, 50 ha bắp (huyện Đak Pơ 10 ha, huyện Kbang 40 ha), 7 ha cây ăn quả tại Phú Thiện, 250 cây mít khoảng 3 năm tuổi tại huyện Mang Yang, 200 trụ hồ tiêu tại huyện Đak Đoa; cuốn trôi 1 con gia súc tại huyện Đak Đoa và 6 bè cá nuôi tại lòng hồ thủy điện ở An Khê, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ngoài ra, bão số 9 đã làm đổ gãy 20 trụ điện ở huyện Kông Chro, Phú Thiện, TP. Pleiku, thị xã An Khê; 2,5 km đường dây viễn thông ở huyện Mang Yang bị đổ ngã; 3 cổng chào ở TP. Pleiku bị ngã đổ; 1 cầu máng thủy lợi bị sập, 13 điểm sạt lở tại đèo Kon Pne (huyện Kbang); 1 trạm y tế ở thị xã An Khê bị tốc mái; 76 m tường rào nhà dân ở huyện Phú Thiện bị đổ ngã…

Hiện nay, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đang huy động nhân lực, vật lực giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão.