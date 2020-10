Công ty Điện lực Gia Lai kịp thời khắc phục sự cố sau bão số 9

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 9, trong ngày 28-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 80 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Đặc biệt, 4 huyện, thị xã gồm: An Khê, Kbang, Kông Chro, Đak Pơ mất điện hoàn toàn. Ngay trong đêm 28-10, Công ty Điện lực Gia Lai đã điều động tất cả nhân lực tại các Điện lực trực thuộc và nhiều phương tiện, vật tư để khắc phục hậu quả do bão.

Đến 6 giờ sáng 29-10, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 9 xã mất điện gồm: 3 xã tại huyện Kbang (Sơn Lang, Kon Pne, Đak Smar); 2 xã tại huyện Kông Chro (Sró, Chư Krêy); 1 xã tại huyện Đak Đoa (Đak Sơ Mei); 1 xã tại huyện Chư Sê (Ia Tiêm); 2 xã tại huyện Ia Grai (Ia O, Ia Krai) do điều kiện thời tiết và địa hình không thuận lợi.

Công nhân Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương khắc phục sự cố. Ảnh: Hà Duy

Hiện tại, Công ty Điện lực Gia Lai đang theo dõi, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khôi phục cấp điện cho khách hàng, đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất ngay khi đường giao thông được thông suốt.

HÀ DUY