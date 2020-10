Gia Lai tăng cường phòng-chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 9

(GLO)- Sáng 29-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 74-CV/TU về tăng cường công tác phòng-chống thiên tai, khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Theo Công văn, từ ngày 27 đến 28-10, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Molave), trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; có nơi gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10 gây thiệt hại đến cơ sở vật chất, đời sống của người dân.

Lực lượng dân quân xã Biển Hồ (TP. Pleiku) giúp người dân lợp lại mái nhà bị tốc do bão số 9. Ảnh: Quang Tấn

Thực hiện Công điện số 1490/CĐ-TTg ngày 27-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng-chống thiên tai, nhất là các hình thái cực đoan, như: bão, lụt, lũ quét, sạt lở đất...; huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu, khắc phục kịp thời hậu quả do bão số 9 gây ta. Tiếp tục rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức lực lượng xung kích ứng trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, khu vực ngầm tràn để hạn chế việc qua lại gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Đồng thời, triển khai ngay việc hỗ trợ khắc phục các thiệt hại về nhà cửa; khẩn trương khắc phục các thiệt hại về nhà ở, trường học, trạm y tế để ổn định cuộc sống cho người dân; khắc phục sự cố lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế...

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh theo phương châm "4 tại chỗ". Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, cảnh giác, kỹ năng ứng phó với thiên tai. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng-chống thiên tai, thường xuyên kiểm tra, bám nắm cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh huy động các lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở, huy động và phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân biết, chủ động phòng tránh.

QUANG TẤN