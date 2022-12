(GLO)- Sáng 19-12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc.

Năm 2022, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy TCCSĐ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Quốc phòng, an ninh giữ vững; an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12. Ảnh: Phan Lài

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Khối đã thực hiện đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra (1 chỉ tiêu không đạt và 7 chỉ tiêu chưa đánh giá). Công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình, chất lượng, số lượng, các TCCSĐ đã kết nạp 157 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 94,4% so với Nghị quyết, đến hết tháng 12-2022 ước đạt Nghị quyết đề ra. Thực hiện kế hoạch “Mái ấm biên cương” năm 2022, Đảng ủy Khối đã xây dựng và bàn giao 35/35 căn nhà (vượt 16,6% kế hoạch đề ra) cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 6 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp nhận nguồn tài trợ 750 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai để xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối hơn 1 tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tích cực tham gia thực hiện với số tiền trên 34 tỷ đồng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Theo đó, phấn đấu 100% TCCSĐ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% doanh nghiệp hoàn thành việc nộp thuế, các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; phấn đấu có từ 95% đảng viên và 90% quần chúng trở lên trực tiếp tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước do cấp trên chỉ đạo; phấn đấu có 80% trở lên TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% TCCSĐ trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạn chế tỷ lệ TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ dưới 2%; phấn đấu có 85% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạn chế tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 3,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối đầu kỳ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong năm 2022 như: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Có những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận và Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và thực hiện chuyên đề năm 2022. Quan tâm tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, công tác quy hoạch cán bộ, kết nạp đảng viên. Công tác an sinh xã hội của Đảng bộ Khối được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng ủy Khối cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023. Năm 2023 là năm bản lề quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII. Vì vậy, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành cũng như cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc, nhất là các TCCSĐ trong các doanh nghiệp, vừa đảm bảo nguyên tắc chung, vừa đáp ứng đặc điểm các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cũng như tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối trong việc xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, làm việc với TCCSĐ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế, chủ động phòng ngừa vi phạm. Lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ đi vào thực chất và có chuyển biến rõ nét. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Tố Hải yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, các cấp ủy TCCSĐ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tư duy, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết của Đảng ủy Khối về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm2023.

