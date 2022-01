Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng chúc Tết đơn vị quân đội

(GLO)- Sáng 24-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng) và Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng trao quà cho cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Trinh sát miền Trung. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn Trinh sát miền Trung được thành lập từ năm 2019, là đơn vị chiến đấu độc lập, trực tiếp trên các hướng, địa bàn trọng điểm; hoạt động chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia theo phương thức hoạt động của trinh sát an ninh. Phát biểu tại đơn vị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đã biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua đã làm tốt công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới, đặc biệt trong khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng chí Võ Thanh Hùng đã gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh, bám sát địa bàn ở khu vực biên giới để tổng hợp, đánh giá, tham mưu cho tỉnh Gia Lai nói riêng và địa bàn miền Trung nói chung.

Thăm Lữ đoàn Công binh 280, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy hoan nghênh những nỗ lực vượt khó, quên mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục chủ động trong công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ các địa phương trong tỉnh phát triển kinh tế-xã hội.