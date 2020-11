Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei

Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei diễn ra chiều 15.11.



ASEAN 2020: Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ "Tuyên bố Hà Nội"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển giao búa Chủ tịch ASEAN cho Đại sứ Brunei tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Hạ.





Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan đã nhất trí nhiều nội dung quan trọng tạo dựng động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, khẳng định cam kết mạnh mẽ với hợp tác đa phương cũng như liên kết và tự do hóa kinh tế. Nhiều quyết sách quan trọng thống nhất tại các hội nghị, trong đó, lãnh đạo các nước ASEAN thông qua: Báo cáo Đánh giá giữa kỳ các Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025...



Nhiều sáng kiến của ASEAN về hợp tác ứng phó COVID-19 và các nguy cơ dịch bệnh được công bố và đưa vào triển khai, như Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực, Khung chiến lược ứng phó của ASEAN đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, và Trung tâm y tế ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi....



“Việc ASEAN và các Đối tác kết thúc đàm phán và ký chính thức Hiệp định RCEP thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của các nước trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế, rất đáng khích lệ. Hơn 80 văn kiện được thông qua, con số văn kiện cao nhất trong một kỳ cấp cao ASEAN” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, Việt Nam hoàn toàn tin tưởng rằng Brunei, trong vai trò Chủ tịch kế tiếp sẽ tiếp tục đưa ASEAN tiến lên phía trước hướng tới một Cộng đồng ASEAN với tầm nhìn liên kết sâu rộng, chủ động thích ứng, phục hồi toàn diện và phát triển bền vững.



Sau phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ bế mạc, trong lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN, Đại sứ Brunei tại Việt Nam đã lên sân khấu nhận chuyển giao búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Phát biểu nhận cương vị Chủ tịch ASEAN từ đầu cầu Brunei, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã rất thành công trong năm chủ tịch. Quốc vương Brunei bày tỏ sự hài lòng với những thành quả mà ASEAN đã đạt được trong những năm qua; lưu ý những thách thức mà khu vực phải đối mặt như khủng hoảng tài chính, thiếu hụt năng lượng, thiên tai, COVID-19… yêu cầu cần đoàn kết và tiếp tục hợp tác, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.



Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2021, theo Quốc vương Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Brunei sẽ thúc đẩy 3 lĩnh vực căn bản, trước hết chăm lo cho người dân, an toàn của nhau, chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức trong thời gian tới cũng như cùng nhau phát triển như một khu vực thống nhất. Quốc vương cho biết, chủ đề năm ASEAN 2021 mà Brunei là chủ tịch sẽ là "We care. We prepare. We prosperity" (Chúng ta quan tâm. Chúng ta sẵn sàng. Chúng ta thịnh vượng).



Sau lễ bế mạc hội nghị và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN ngày 15.11, Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN đến hết ngày 31.12.2020.



