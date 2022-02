Trường Sinh Group quyết tâm "vượt sóng" vươn xa

(GLO)- Bước vào năm 2022, Tập đoàn khoa học quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) đặt mục tiêu vượt 200% doanh thu so với năm 2021. Đây được xem là chiến lược dài hơi để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo.





Năm 2022 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong và ngoài nước khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, chuỗi cung ứng-sản xuất-chế biến-tiêu thụ vẫn còn những đứt gãy nhất định. Tuy nhiên, ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Trường Sinh Group tin tưởng: “Với tinh thần “Vượt giới hạn, vạn thành công”, Trường Sinh trong năm 2022 sẽ là cái tên đầy dấu ấn, phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi”.

Trường Sinh Group đạt giải vàng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng năm 2021. Ảnh: Hà Duy



Theo đó, với mục tiêu đạt vượt 200% doanh thu so với năm 2021, Trường Sinh Group định hướng tiếp tục tập trung vào mảng dược và thuốc thủy sản. Theo Tổng Giám đốc Trường Sinh Group, doanh nghiệp sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách mạnh dạn đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, đổi mới nhận thức, nắm bắt thời cơ, khai thác tối đa các nguồn vốn, xây dựng đơn vị phát triển mạnh toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. “Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi chú trọng mở nhà phân phối lớn hoặc đại lý VIP trên thị trường; hoàn thành chương trình tham quan mô hình sản xuất, trải nghiệm sản phẩm tại Cụm nhà máy sản xuất để đẩy mạnh hoạt động quảng bá và bán hàng. Đẩy mạnh kênh bán hàng online, bán hàng qua app; tìm kiếm và mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài trên các sàn thương mại điện tử Alibaba và đẩy mạnh công tác marketing digital”-ông Phan Thanh Thiên thông tin.



Đặc biệt, Trường Sinh Group sẽ tập trung phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy kinh doanh, mỗi mảng kinh doanh 1 thủ lĩnh không kiêm nhiệm. Cùng với đó, tập trung đào tạo, nâng cấp kiến thức cho đội ngũ nhân lực thường xuyên và liên tục, trung bình 1 lần/quý. Vấn đề này, bà Võ Thị Tuyết Hà-Phó Tổng Giám đốc Trường Sinh Group-cho hay: “Năm 2022, chúng tôi tiến hành chuyển đổi số cho hệ thống vận hành thông qua phần mềm quản trị, tập huấn để đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên sử dụng thông thạo phần mềm này. Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống phân phối DMS cho cán bộ, nhân viên ở tất cả các ngành hàng nhằm quản lý đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng từ Công ty đến mỗi nhà phân phối và điểm bán lẻ”.



Trường Sinh Group được thành lập năm 2004, là một trong những công ty tiên phong trong nghiên cứu khoa học y dược, sản xuất thành công các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Trường Sinh Group phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành tập đoàn kinh tế sản xuất kinh doanh đa ngành nghề lớn mạnh hàng đầu Việt Nam; tạo nên thương hiệu Xanh vì môi trường và sức khỏe cộng đồng, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế. Các sản phẩm mà Trường Sinh Group đang sản xuất kinh doanh là thuốc, thực phẩm chức năng; nước uống; thức ăn dùng cho nuôi trồng thủy sản và phân bón hữu cơ. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh, Công ty đều quyết tâm thực hiện theo triết lý “Chất lượng hàng đầu, thịnh vượng bền lâu” và “Tiên phong, chất lượng, bền vững, uy tín và nhân văn”.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngay sau Tết Nguyên đán, Trường Sinh Group đã tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng cho cán bộ, nhân viên kinh doanh của toàn Công ty. Anh Phan Duy Thiện-quản lý nhóm Trà Vinh, mảng kinh doanh thuốc thủy sản phấn khởi: “Hàng năm, chúng tôi đều được tham dự các lớp tập huấn do Công ty tổ chức nhằm hoàn thiện những kiến thức chuyên sâu về mảng mình phụ trách, được tập huấn những kỹ năng cần thiết liên quan đến nhiệm vụ của mình. Tôi rất tự hào khi là một trong những thành viên của ngôi nhà Trường Sinh. Năm 2021, tôi được vinh danh là một trong những thủ lĩnh kinh doanh xuất sắc. Năm 2022, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cùng team Trà Vinh bứt phá doanh số”.



Tại lễ ra quân năm 2022 của Trường Sinh Group vừa diễn ra tối 10-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đánh giá cao về những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2021: “Năm 2021 thực sự là một năm nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhưng đáng mừng là Trường Sinh Group đã cố gắng vượt khó để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác phòng-chống dịch Covid-19. Với những định hướng đã đặt ra, tôi tin tưởng Trường Sinh Group sẽ bứt phá, thành công hơn nữa trong năm 2022”.



Năm 2021, các sản phẩm Dược Trường Sinh đã đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức sau khi vượt qua hàng ngàn sản phẩm từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam tham gia giải. Việc xét giải được dựa trên 4 tiêu chí về an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm; tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.



HÀ DUY