Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông long trọng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

(GLO)- Sáng 13-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông (Công ty) đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.





Các tập thể, cá nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông được tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Hồng Thương

Dự lễ, về phía đại biểu bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Quế Dương-Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trần Công Kha-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Lê Thanh Hưng-Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo huyện Chư Prông và các đại biểu đại diện cho hơn 2.168 cán bộ, công nhân trong toàn Công ty.



Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tiền thân là Nông trường Cao su Chư Prông được thành lập ngày 3-2-1977. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tính từ năm 2012 đến nay, tổng tài sản hàng năm của Công ty tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 1.511 tỷ đồng; năng suất vườn cây tăng từ 1,25 tấn/ha lên 1,55 tấn/ha; sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến trong 10 năm đạt 81.613 tấn; tổng doanh thu đạt 3.703 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 67,6 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt gần 654 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 278 tỷ đồng. Liên tục từ năm 2014-2021, Công ty đều vượt sản lượng kế hoạch Tập đoàn giao với mức vượt từ 5% đến 15%, về đích trước thời hạn 15-30 ngày.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua năm 2021 cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương



Hiện Công ty có 7 nông trường, quản lý 5.382 ha cao su khai thác, 3.123 ha cao su kiến thiết cơ bản, 5,8 ha vườn ươm giống cao su cùng hơn 214 ha cà phê, chuối xuất khẩu. Ngoài ra, Công ty đang đầu tư 3.500 ha cao su tại Vương quốc Campuchia. Thu nhập tiền lương bình quân trong 10 năm của cán bộ, công nhân là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Trong 10 năm qua, Công ty đã chi cho công tác an sinh xã hội hơn 40 tỷ đồng; đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải từ cột B lên cột A và xây dựng hệ thống quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FM/VFCS ST 1003:2019 nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới.



Ghi nhận những thành tích của Công ty qua 45 năm, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, có 4 tập thể cơ sở và 17 cá nhân được tặng huân chương các loại và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành…



Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Công ty đã đạt được trong 45 năm qua. Đặc biệt, cùng với việc nâng cao năng suất vườn cây, sản lượng, đáp ứng quy định về quản lý rừng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, Công ty cũng đã tạo ra những dòng sản phẩm mủ đạt tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính trên thế giới.



Dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đã biểu dương những thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty đạt được trong 45 năm qua; đồng thời, mong muốn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp với địa phương khắc phục khó khăn, thách thức để ổn định sản xuất kinh doanh. Nhất là xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế; xác định các vườn cây có điều kiện lập địa phù hợp để tập trung chăm sóc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh. Chú trọng khai thác triệt để các lợi thế về không gian và thời gian để trồng xen nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích. Ngoài ra, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp an sinh xã hội cũng như từng bước cải thiện thu nhập cho công nhân, người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty TNHH một thành viên Cao sư Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương



Dịp này, Công ty vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bức trướng “Đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển”, cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bức trướng “45 năm đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển; Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bức trướng “45 năm phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”. UBND tỉnh Gia Lai cũng đã tặng cờ thi đua; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bức trướng “45 năm đổi mới, xây dựng và phát triển”.



Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chế biến cao su, góp phần xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT ngày càng vững mạnh; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp phát triển Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.



HỒNG THƯƠNG