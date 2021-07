Ông Tất Thành Cang có vai trò đầu vụ với thiệt hại 1.103 tỉ đồng của Sadeco

Việc ông Tất Thành Cang có bút phê 'Đồng ý' vào Tờ trình số 1148 -TTr ngày 28.4.2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định.





Cơ quan điều tra làm việc với ông Tất Thành Cang. Ảnh: Hoàng Huy





Theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 2, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 19 bị can khác về các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC).



Theo KLĐT bổ sung lần 2, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, với vai trò là Phó bí thư thường trực Thành ủy từ tháng 2.2016 - 1.2019, có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách của Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ TP, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.



Tuy nhiên, khi Sadeco phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, sau khi nhận được Tờ trình số 1148/TTr-VPTU của Văn phòng Thành ủy (do ông Phạm Văn Thông, Phó chánh văn phòng Thành ủy ký trình) xin chủ trương về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Sadeco đề xuất chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho Sadeco phát hành cổ phần theo phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược, với giá 40.000 đồng/cổ phần, ông Tất Thành Cang không chỉ đạo phải thực hiện đấu giá, đấu thầu và thẩm định giá theo quy định pháp luật mà đồng ý với nội dung tờ trình này. Đến ngày 16.5.2017, ông Tất Thành Cang tổ chức họp với Văn phòng Thành ủy, sau cuộc họp, ông Cang có bút phê “Đồng ý” vào tờ trình nêu trên.



CQĐT nhận định, việc ông Tất Thành Cang có bút phê “Đồng ý” vào Tờ trình số 1148 -TTr ngày 28.4.2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định.



Theo kết luận, từ bút phê đồng ý của ông Tất Thành Cang, các bộ phận cấp dưới đã tiến hành thực hiện thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Cụ thể, căn cứ vào ý kiến đồng ý của Tất Thành Cang, Văn phòng Thành ủy đã ra thông báo về việc chấp thuận chủ trương, tiếp đó, nhóm đại diện quản lý vốn Thành ủy, gồm: Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy TP.HCM, đại diện vốn nhà nước tại Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tân Thuận) tiến hành biểu quyết đồng ý phương án bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.



Như vậy, CQĐT xác định, giá bán này thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty Sadeco hơn 1.103 tỉ đồng, trong đó thất thoát thiệt hại cho vốn nhà nước hơn 669 tỉ đồng.



KLĐT bổ sung thể hiện, do ông Tất Thành Cang chỉ quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy, chưa có tài liệu thể hiện Tất Thành Cang chỉ đạo đối với phần vốn còn lại, do đó về trách nhiệm dân sự, bị can phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy tại Công ty Sadeco (16,7%) hơn 184 tỉ đồng.

Theo Hoàng Huy (TNO)