Bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco sai phạm gì ?

Bị can Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng Ban Kiểm soát Công ty Sadeco), một trong 6 bị can bị khởi tố về hành vi 'Tham ô tài sản', từng là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.



Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang và đồng phạm: Vì sao phải điều tra đồng phạm 'tham ô tài sản'?

Khu đất hơn 30 ha của Công ty Tân Thuận bán cho Công ty Quốc Cường Gia Lai - ẢNH: ĐỘC LẬP



Bị can Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng Ban Kiểm soát Công ty Sadeco), một trong 6 bị can bị khởi tố về hành vi "Tham ô tài sản" trong vụ án Tất Thành Cang và 18 bị can xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC). từng Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (viết tắt Công ty Tân Thuận, 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM).



Các bị can bị khởi tố bổ sung lần này gồm: Phạm Xuân Trung (nguyên Phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó tổng giám đốc Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy), Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng Sadeco) cùng về tội danh "Tham ô tài sản".



Còn bị can Minh, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, bị can Minh đã bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án khác do Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thụ lý. Cụ thể, với vai trò là Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận, ngày 6.1.2020, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi bán khu đất rộng hơn 30 ha tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè với giá 1,29 triệu đồng/m2 cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.



Hồ sơ thể hiện, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy việc ký hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087-QĐ/TU ngày 31.3.2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ TP. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác hủy hợp đồng - không đồng ý việc bán chỉ định.



Liên quan vụ việc này, ông Tất Thành Cang cũng bị yêu cầu kiểm điểm vì đã chấp thuận chủ trương để Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai diện tích đất mà Công ty Tân Thuận đã đứng ra bồi thường để có quyền sử dụng đất. Việc này “không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy” trước khi quyết định là “không đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định của pháp luật”.



Đáng chú ý, bị can Trần Công Thiện cũng bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM bắt giữ trong vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Văn Minh vì có sai phạm trong việc chuyển nhượng 32 ha đất công đã đền bù ở xã Phước Kiển, H.Nhà Bè cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Theo HOÀNG HUY (TNO)