Ông Tất Thành Cang "giúp sức" bán 9 triệu cổ phiếu giá rẻ tại SADECO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang về tội “vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vì liên quan các sai phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (viết tắt IPC – Tân Thuận) và Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).



Được biết, khi còn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Tất Thành Cang đã giúp sức trong việc bán 9 triệu cổ phiếu tại Công ty SADECO sai quy định, gây thiệt hại 153 tỉ đồng.



Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào thời điểm khoảng năm 2015, Công ty SADECO có vốn điều lệ khoảng 170 tỉ đồng, trong đó vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm 62,8% (IPC – Tân Thuận thuộc UBND TPHCM chiếm 44%, Văn phòng Thành ủy TP.HCM 2,6%, Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận – TACONVES thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM chiếm 14,1%...).



Theo đề án tái cơ cấu, UBND TPHCM yêu cầu IPC–Tân Thuận không được giảm thêm tỉ lệ sở hữu vốn, nhất là trong bối cảnh SADECO đang có hoạt động lợi nhuận rất cao vào năm 2015 và 2016.



Tuy nhiên gần cuối năm 2016, từ đề xuất của một Công ty tư nhân, HĐQT Công ty SADECO đã ra nghị quyết thống nhất chủ trương hợp tác chiến lược, chọn Công ty tư nhân này làm cổ đông chiến lược.



Đến khoảng 24.4.2017, nhóm đại diện quản lý vốn của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại Công ty SADECO đã trình lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Cty SADECO.



Ngày 28.4.2017, Văn phòng Thành ủy TPHCM có tờ trình xin chủ trương Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang lúc bấy giờ về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Công ty SADECO.



Ngày 18.5.2017, Văn phòng Thành ủy có thông báo số 495 truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang lúc bấy giờ về việc chấp thuận để Văn phòng Thành ủy được biểu quyết chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ tại Công ty SADECO.



Từ cơ sở trên, IPC – Tân Thuận kiến nghị UBND thành phố phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu của IPC – Tân Thuận tại Công ty SADECO.



Trong khi đó, theo Thanh tra TPHCM, thông báo 495-TB/VPTU ngày 18.5.2017 truyền đạt ý kiến của cá nhân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chứ không phải tập thể Thường trực Thành ủy TPHCM.



Tuy nhiên, nhờ văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang với cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lúc bấy giờ, mà IPC – Tân Thuận và Công ty SADECO đã bán 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là công ty tư nhân với giá 40.000 đồng/cổ phiếu.



Sau khi phát hành 9 triệu cổ phiếu này, tỷ lệ vốn sở hữu của IPC tại Cty SADECO từ 44% giảm còn 28,8%. Theo Thanh tra TPHCM, việc làm này đã gây thiệt hại cho Công ty SADECO 153 tỉ đồng, vì giá bán cổ phiếu thấp hơn so với giá thực tế thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì 9 triệu cổ phiếu đã được thu hồi.



Được biết, liên quan đến vụ án phát hành 9 triệu cổ phiếu sai quy định tại Công ty SADECO đến nay có khoảng 20 bị can đã bị khởi tố. Trong đó, công an đã khởi tố, bắt giam Tề Trí Dũng – nguyên Tổng giám đốc IPC – Tân Thuận; bà Hồ Thị Thanh Phúc – nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO; Trần Công Thiện – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận – TACONVES…



