Cổ phiếu thăng hoa đưa tài sản tỉ phú Việt tăng hàng trăm triệu USD

Cổ phiếu của Tập đoàn thép Hòa Phát đi lên liên tục - Ảnh: Ngọc Thắng



Theo danh sách xếp hạng của Forbes đến hôm nay (5.12), danh sách các tỉ phú USD của Việt Nam tiếp tục có 6 người. Trong đó, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện có tài sản trị giá 1,8 tỉ USD và được xếp hạng 1.600 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. So với cuối tháng 10, tài sản của tỉ phú Trần Đình Long tăng thêm 300 triệu USD. Chỉ trong tháng 11, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã tăng thêm 21% lên 36.950 đồng/cổ phiếu và đã tăng hơn gấp đôi so với hồi cuối tháng 3. Cổ phiếu Hòa Phát trong những tháng qua khá "hot" trên sàn khi lợi nhuận công bố liên tiếp nhảy vọt. Điều này giúp tài sản của ông Trần Đình Long tăng mạnh khi tỉ phú này đang sở hữu 864 triệu cổ phiếu HPG. Ông Trần Đình Long đầu năm 2018 được Forbes ghi nhận trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới nhưng trong 2 năm 2019 - 2020 đã bị rớt khỏi danh sách này khi giá trị tài sản lao dốc.



Tương tự, tài sản của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc của hãng hàng không Vietjet - cũng có thêm 200 triệu USD trong tháng vừa qua, lên 2,4 tỉ USD. Dù ngành hàng không bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 trong năm nay nhưng cổ phiếu VJC của Vietjet trong tháng 11 cũng bật tăng 12,3% khi thị trường giao dịch sôi động. Đây cũng là một trong những cổ phiếu hàng không bị giảm ít nhất khi Covid-19 bùng nổ khiến thị trường lao dốc trong cuối tháng 3. Vị trí hiện tại của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách tỉ phú USD của thế giới là 1.193.



Còn người dẫn đầu danh sách tỉ phú USD của Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - có tài sản trị giá 6,7 tỉ USD, cao hơn 100 triệu USD so với cuối tháng 10. Trong khi cổ phiếu VIC của Vingroup hầu như đi ngang trong tháng 11 thì cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail tăng 10,6% và VHM của Công ty cổ phần Vinhomes cộng thêm 11% góp phần làm tăng giá trị tài sản của tỉ phú này. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 349 trong danh sách tỉ phú USD của Forbes.



Tính đến 5.12, Việt Nam có 6 tỉ phú USD theo Forbes bình chọn





Trong khi đó, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Techcombank và MSN của Tập đoàn Masan ít biến động trong tháng 11. Vì vậy tài sản của tỉ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan cũng đứng yên, lần lượt đạt 1,6 tỉ USD và 1,4 tỉ USD. Tương tự, tài sản của tỉ phú Trần Bá Dương của Tập đoàn ô tô Trường Hải cũng đứng yên là 1,5 tỉ USD do cổ phiếu này chưa niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo MAI PHƯƠNG (thanhnien)