Công ty Alibaba bị tố chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng

Theo thông tin điều tra ban đầu với vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, các bị can đã chiếm đoạt của khách hàng tổng cộng hơn 2.300 tỷ đồng thông qua việc bán đất ở các dự án "ma".

Nguyễn Thái Luyện đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc vào tháng 7-2019. Sau đó 2 tháng Luyện bị bắt.

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba với các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong đó, 22 bị can bị tạm giam, 1 bị can được tại ngoại.

Hơn 3.800 nạn nhân

Trong số các bị can bị khởi tố có 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực được xác định là nhóm chủ mưu, cầm đầu. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai cũng thuộc nhóm bị can trên.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện là người điều hành, chỉ đạo nhân viên và người nhà đứng tên thành lập nhiều pháp nhân, sau đó chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên các dự án không có thật với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế thì không gây ảnh hưởng gì đến các dự án khác. 22 pháp nhân dưới quyền đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ và chia tỉ lệ góp vốn trong công ty.

Để đảm bảo điều kiện về vốn đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế mà chỉ sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án không có thật. Luyện cũng khai toàn bộ nguồn thu của Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các dự án "ma" trên đất nông nghiệp.

Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 3.800 đơn tố giác từ người bị hại về việc bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền tương đương 2.364 tỷ đồng.

Tẩu tán tài sản

Để rao bán đất, Alibaba đã cho thiết kế các dự án "ma" trên các thửa đất rồi quảng cáo bán hàng. Nguyễn Lê Hoàng Lan - phó tổng giám đốc phụ trách về truyền thông của Alibaba - cũng là người quản lý trực tiếp bộ phận thiết kế. Quy trình vẽ thiết kế dự án được thực hiện theo chỉ đạo của Luyện, sau khi có file thiết kế thì nhân viên sẽ in ra rồi rao bán cho khách hàng. Từ các file thiết kế này, các dự án "ma" được bộ phận truyền thông và bộ phận kinh doanh tổ chức các sự kiện truyền thông, mở bán, quảng cáo.

Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) được phân công quản lý bộ phận kế toán, giám sát và điều hành hoạt động của hệ thống công ty. Mọi chi phí hoạt động của công ty đều do Mai giám sát và duyệt chi. Nguồn thu của Công ty Alibaba chủ yếu để trả lương và hoa hồng cho nhân viên, mua đất, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh và trả lãi định kỳ cho khách hàng.

Mai cũng là người đứng tên chủ đầu tư 28 dự án "ma" với tư cách giám đốc của Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, giúp sức tích cực cho chồng trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, sau khi Luyện bị khởi tố, Mai đã cùng Nguyễn Thị Kim Thắng, Nguyễn Thái Lực chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của Thắng sang các tài khoản của Mai và Lực để rút tiền mặt ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có. Sau khi rút tiền ra, Mai đã sử dụng hết vào việc cá nhân, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền trên. Vì hành vi này, Mai, Thắng và Lực cùng bị khởi tố về tội "rửa tiền".