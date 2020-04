Giữa đại dịch Covid-19, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương "tấn công" vào Mỹ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cùng với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ô tô hiện nay, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã bước đầu thành công khi “lội ngược dòng” xuất khẩu các sản phẩm ô tô, linh kiện phụ tùng và cơ khí ra nước ngoài.

Mới đây, Tập đoàn ô tô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương đã hợp tác với với một đối tác ở Mỹ để xuất khẩu sơmi rơmoóc được sản xuất tại Chu Lai - Quảng Nam sang thị trường Mỹ - một trong những thị trường khó tính nhất thế giới với những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, PITTS Enterprises - một trong 15 nhà sản xuất sơmi rơmoóc lớn tại Bắc Mỹ có lịch sử hơn 100 năm và Thaco đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất, phân phối sản phẩm sơmi rơmoóc tại thị trường Mỹ.

Toàn cảnh nhà máy sản xuất xe chuyên dụng của Thaco

Theo đó, công ty Dorsey Intermodal - công ty con của PITTS Enterprises sẽ là đại diện của Thaco ở Bắc Mỹ. Dorsey sẽ sử dụng hệ thống đại lý của mình để phân phối và bảo hành các sản phẩm của Thaco, đồng thời tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ cung cấp linh kiện để Thaco sản xuất đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại Mỹ.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5/2020, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ xuất khẩu 69 sơmi rơmoóc sang thị trường Mỹ và ký kết hợp đồng phân phối sơmi rơmoóc với PITTS Enterprises. Năm 2020, Thaco dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 1.600 xe các loại với tổng giá trị hơn 50 triệu USD.

Như vậy tính đến hiện tại, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã xuất khẩu sơmi rơmoóc, bồn trộn bê tông sang Colombia, Hàn Quốc và sắp có mặt tại thị trường Mỹ. Trong đó, sơmi rơmoóc là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đạt chứng nhận đủ điều kiện tham gia giao thông tại Mỹ, Nhật Bản và các nước ASEAN.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông chủ của Thaco là ông Trần Bá Dương vẫn tiếp tục lọt Top tỷ phú USD do Forbes đưa ra với tài sản 1,5 tỷ USD và đứng ở vị trí 1.415. Đây là năm thứ 3 ông Trần Bá Dương có mặt trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới và tài sản đã sụt giảm 200 triệu USD so với năm 2019. Thứ hạng của ông Trần Bá Dương cũng giảm 66 bậc so với năm 2019.