Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

*Kiến nghị:



Tỉnh lộ 665 hiện đang triển khai thi công, có chiều dài tuyến khoảng 65,64 km, do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư. Hiện nay, một số nơi mương thoát nước cao hơn so với lề đường, khi trời mưa nước đọng lại không thoát nước được gây cản trở giao thông; tại một số đoạn đường, nhà dân thấp không có mương thoát nước khi gặp mưa to dẫn đến tình trạng dồn nước ngập đến cửa nhà dân (2 xã Ia Ga và Ia Piơr). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị thi công tuyến đường khắc phục; xem xét làm thêm một số đoạn mương thoát nước tránh tình trạng ngập úng trước nhà dân; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến đường này.



- Kết quả giải quyết:



Các kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông đã được Sở Giao thông-Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hiện trường và có biên bản kiểm tra hiện trường ngày 12-10-2021. Do hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, chi phí dự phòng của dự án không đủ để đầu tư các hạng mục dự kiến bổ sung. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh xin sử dụng vốn dư của dự án để đầu tư các hạng mục này.



Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1197/UBND-KTTH ngày 10-6-2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin sử dụng vốn dư của dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai (lần 1).



Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 1391/TTr-UBND ngày 28-6-2022 xin bổ sung vốn đối ứng trong đó có vốn đối ứng để sử dụng phần vốn dư nguồn vốn ODA của dự án.



Ngày 8-7-2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai; ngày 28-7-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.



Ngày 5-8-2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5444/BKHĐT-KTĐN về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung hạng mục sử dụng vốn dư Dự án vay vốn ADB. Các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh đã triển khai các bước thuộc thẩm quyền của tỉnh theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



Ngày 7-9-2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1996/UBND-KTTH làm rõ các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Công văn số 5444/BKHĐT-KTĐN; theo đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Gia Lai được sử dụng vốn dư ODA của Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới để thực hiện các hạng mục phát sinh theo kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông (lần 2).



Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông-Vận tải (tại Công văn số 6649/BKHĐT-KTĐN ngày 19-9-2022 và 7395/BKHĐT-KTĐN ngày 17-10-2022 về việc sử dụng vốn dư của tỉnh Gia Lai) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.



Vì việc sử dụng vốn dư không thuộc thẩm quyền của tỉnh mà thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ nên không thể giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông trong năm 2022.



*Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của các công ty đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng hoạt động không hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích và có phương án thu hồi giao lại đất cho dân sử dụng.



- Kết quả giải quyết:



Thực hiện Thông báo số 29/TB-UBND ngày 6-5-2022 của UBND tỉnh về việc thu hồi một phần diện tích 75,3 ha đất của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn và giao lại cho UBND huyện Chư Pưh để quản lý, sử dụng tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2159/STNMT-QHĐĐ ngày 27-5-2022 hướng dẫn và đôn đốc UBND huyện Chư Pưh khẩn trương triển khai các nội dung theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 6-5-2022 của UBND tỉnh và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.



Đến nay, UBND huyện Chư Pưh đã lập hồ sơ thu hồi diện tích 75,3 ha đất của Công ty TNHH Thương mại Đệ Nhất Việt Hàn giao địa phương quản lý tại Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 17-10-2022 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét, thu hồi đất.



