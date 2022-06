Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về mua sắm trang-thiết bị tập trung

(GLO)- Liên quan đến kiến nghị của cử tri về mua sắm trang-thiết bị tập trung trên địa bàn tỉnh; cấp phép khai thác mỏ đất sét cho các nhà máy gạch ở huyện Phú Thiện, Báo Gia Lai điện tử trích đăng trả lời kết quả giải quyết của UBND tỉnh về nội dung này.

Kiến nghị:

Việc tổ chức mua sắm trang-thiết bị tập trung trên địa bàn tỉnh có một số bất cập, hạn chế, chất lượng thấp, hiệu quả sử dụng kém, tiến độ thực hiện rất chậm, gây khó khăn trong công tác bảo hành, sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp.

Kết quả giải quyết:

- Việc áp dụng đơn giá mua sắm trang-thiết bị tập trung thực hiện theo khung định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới kéo dài, giá thiết bị tăng cao so với hàng năm, việc lựa chọn thông số cấu hình thiết bị phụ thuộc theo khung quy định này, nên hạn chế việc lựa chọn sản phẩm. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ thực hiện công tác tổng hợp nhu cầu mua sắm, tổ chức đấu thầu và ký thỏa thuận khung. Việc ký kết hợp đồng mua sắm và nghiệm thu thiết bị do các đơn vị sử dụng trực tiếp thực hiện với nhà thầu.

- Về tiến độ thực hiện năm 2021 chậm do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thiết bị dẫn đến việc cung cấp bị chậm so với kế hoạch (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, xin gia hạn và được UBND tỉnh chấp thuận). Đối với công tác bảo hành, sửa chữa hàng năm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có văn bản nhắc nhở các đơn vị cung cấp thực hiện nghiêm theo quy định.

- Để nâng cao chất lượng hoạt động mua sắm trang-thiết bị tập trung trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai các giải pháp để các đơn vị mua sắm nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nghiệm thu thiết bị do nhà thầu cung cấp trước khi đưa vào sử dụng đồng thời có chế tài riêng đối với công tác bảo trì, bảo hành với đơn vị cung cấp; báo cáo kịp thời đối với các đơn vị cung cấp không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo trì, bảo hành theo quy định để UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Kiến nghị:

Trên địa bàn xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện có một số nhà máy sản xuất gạch được tỉnh cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, tỉnh lại chưa cấp phép khai thác mỏ đất sét để phục vụ nhu cầu sản xuất gạch của các nhà máy, dẫn đến tình trạng một số nhà máy sản xuất gạch và một số hộ dân lợi dụng việc hạ độ cao đất, cải tạo đất để lấy đất sản xuất gạch, vi phạm về kế hoạch, quy định sử dụng đất và gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Đề nghị tỉnh xem xét cấp phép khai thác mỏ đất sét để các nhà máy gạch sản xuất đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết:

- Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Thiện, UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản 2 mỏ đất sét làm gạch tại xã Chư A Thai cho Công ty cổ phần Phú Bổn (Giấy phép số 743/GP-UBND ngày 23-10-2017, diện tích 2,62 ha) và cho Công ty TNHH một thành viên Thái Hoàng (Giấy phép số 56/GP-UBND ngày 23-1-2017, diện tích 2,4 ha). Các khu vực mỏ được cấp phép khai thác để cung cấp nguồn nguyên liệu đất sét sản xuất gạch cho các nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn huyện Phú Thiện và các huyện lân cận.

- Về việc một số nhà máy sản xuất gạch và một số hộ dân lợi dụng việc hạ độ cao đất, cải tạo đất để sản xuất gạch, vi phạm về kế hoạch, quy định sử dụng đất gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã: Hiện nay Luật Khoáng sản chưa có quy định cấp phép khai thác đối với các trường hợp đất dôi dư trong quá trình hạ độ cao, cải tạo đất. Vì vậy việc một số nhà máy gạch và một số hộ dân lợi dụng việc hạ độ cao, cải tạo đất để lấy đất sét sản xuất gạch là vi phạm Luật Khoáng sản. Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với việc cấp phép khai thác mỏ đất sét trong thời gian tới: Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp các khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh (trong đó có 5 khu vực mỏ đất sét làm gạch tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện với diện tích khoảng 44 ha) để gửi đơn vị tư vấn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất UBND tỉnh đưa các khu vực mỏ đất sét này vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép khai thác cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy gạch trên địa bàn huyện Phú Thiện.