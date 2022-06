Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về xây dựng đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le

(GLO)- Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc xây dựng đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl (xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Báo Gia Lai điện tử trích đăng trả lời kết quả giải quyết của UBND tỉnh về nội dung này.

IX- Cử tri huyện Chư Pưh

Kiến nghị:

Đối với đường tránh tại Trạm thu phí BOT Đức Long thuộc xã Ia Le, UBND huyện Chư Pưh đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh tại Công văn số 320/UBND-KT ngày 27-3-2019; Công văn số 617/UBND-KT ngày 29-5-2019; UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan có liên quan phối hợp với UBND huyện Chư Pưh kiểm tra hiện trường, đề xuất giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Chư Pưh đối với đường Hồ Chí Minh đoạn Km 1610-Km 1667+570, tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 285/UBND-KT ngày 29-3-2021, nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản trả lời. Đề nghị UBND tỉnh có văn bản trả lời Công văn số 285/UBND-KT ngày 29-3-2021 của UBND huyện Chư Pưh về việc đề nghị xây dựng tuyến đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le tại Trạm thu phí Đức Long 2, Km 1667+470, đường Hồ Chí Minh, để huyện có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khảo sát, đánh giá hệ thống đường giao thông (đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le, tại Trạm thu phí Đức Long 2), để bố trí ngân sách đầu tư xây dựng đoạn đường tránh vào thôn Ia Jol, Ia Brêl, xã Ia Le tại Trạm thu phí Đức Long 2, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trạm Thu phí BOT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Hòa

Kết quả giải quyết:

Liên quan đến việc xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong đó có khu vực Trạm thu phí đường bộ Đức Long 2 Km 1667+470 đường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1266/UBND-NC ngày 7-9-2021 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có Văn bản số 71/BATGT-VP ngày 13-9-2021 gửi Cục Quản lý đường bộ III đề nghị quan tâm xử lý. Ngày 22-9-2021 Cục Quản lý đường bộ III đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh Gia Lai, Công ty CP BT&BOT Đức Long Gia Lai tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất biện pháp xử lý đối với các vị trí mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Ngày 28-9-2021, Cục Quản lý đường bộ III có Văn bản số 1858/CQLĐBIII-ATGT đề nghị Công ty CP BT&BOT Đức Long Gia Lai lập hồ sơ đường gom tại Trạm thu phí 3 đường bộ Đức Long 2 Km 1667+470 đường Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét xử lý. Ngày 11-1-2022 Cục Quản lý đường bộ III phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh Gia Lai, Công ty CP BT&BOT Đức Long Gia Lai tổ chức kiểm tra hiện trường, đề nghị đơn vị quản lý khai thác BOT phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để thống nhất phương án tổ chức giao thông, lập hồ sơ trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét chấp thuận theo quy định. Tiếp theo đó ngày 26-1-2022, Sở Giao thông-Vận tải có Văn bản số 190/SGTVTQLKCHTGT đề nghị Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai khẩn trương triển khai thực hiện. Qua kiểm tra, hiện nay nhà đầu tư BOT đang phối hợp với địa phương lập hồ sơ báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt để triển khai thi công.