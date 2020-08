Ai là chủ 3 số tài khoản bị người nước ngoài lừa lấy tiền này?

Ngày 25-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm bị hại là chủ 3 số tài khoản ngân hàng bị Ajearo Chuckwugekwu Godwin (quốc tịch Nigeria) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Nghi phạm Ajearo Chuckwugekwu Godwin tại cơ quan công an - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp





Các tài khoản ngân hàng mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang tìm chủ sở hữu gồm: tài khoản Ngân hàng BIDV số 74110000828443 đứng tên Trần Thị Lan Hương; tài khoản MBBank số 3090103015006 đứng tên Nguyễn Văn Tiến; tài khoản Sacombank số 060229881887 đứng tên Nguyễn Thị Xa Ri.



Đây là 3 số tài khoản mà Ajearo Chuckwugekwu Godwin (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) đã câu kết với một số nghi phạm khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thỏa thuận gửi quà từ nước ngoài về.



Hồi đầu tháng 5-2020, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H. (40 tuổi, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) về việc bị một người quen qua mạng xã hội là người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng.



Sau khi điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ, đủ chứng cứ cáo buộc Ajearo Chuckwugekwu Godwin là thủ phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H..



Ajearo Chuckwugekwu Godwin còn cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng Internet.



Công an lấy lời khai của Ajearo Chuckwugekwu Godwin - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp



Thủ đoạn của Ajearo Chuckwugekwu Godwin là lên mạng xã hội Facebook với tên "Johnson Alex" làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam, trò chuyện, hứa hẹn sẽ gửi quà là vàng bạc, trang sức, ngoại tệ cho các phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" qua nhân viên hàng không đem về Việt Nam.



Nghi phạm này đưa ra điều kiện là người nhận quà phải gửi một khoản phí qua tài khoản ngân hàng cho nhân viên hàng không.



Bằng thủ đoạn này, Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã lừa chị H. tổng số tiền gần 900 triệu đồng và lừa một số phụ nữ khác tại Việt Nam.



Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Ajearo Chuckwugekwu Godwin để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an khuyến cáo ai là nạn nhân có các số tài khoản nêu trên báo cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa để được giải quyết.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)