Công an Đắk Lắk ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thuộc cấp đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội; kiềm giảm tội phạm hình sự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự này được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt từ ngày 15.11.2022 đến ngày 5.2.2023. Riêng đơn vị Công an TP.Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện đến ngày 15.3.2023 để phục vụ lễ hội cà phê.



Thiếu tướng Lê Vinh Quy phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để người dân vui xuân, đón tết bình yên, an toàn.

“Các lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng chống đối tại địa bàn. Phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự”, ông Quy nhấn mạnh.



Các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk nhận nhiệm vụ ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Hoàng Bình

Cũng theo thiếu tướng Lê Vinh Quy, các đơn vị trong ngành phải đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội; phấn đấu kiềm giảm 10% tội phạm hình sự so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tập trung điều tra làm rõ các vụ án, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%... Tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; tội phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (đặc biệt là các loại pháo nổ, thuốc nổ), tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án.



Lực lượng công an diễu hành triển khai đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm. Ảnh: Hoàng Bình

Về lĩnh vực an toàn giao thông, thiếu tướng Lê Vinh Quy yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, chở khách quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn… góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông đường bộ trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)…