Thanh tra tỉnh Lâm Đồng: Dự án trồng rừng ở Đạ Huai làm mất trên 23 ha rừng

(GLO)- Một dự án trồng rừng, trồng cây cao su và quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã làm mất 23,01 ha rừng. Đây là kết luận Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo.





Công ty Song Hải Long được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho phép thuê đất, thuê rừng, tổ chức trồng, quản lý bảo vệ rừng, không để lấn chiếm và cháy rừng, khai thác tận dụng lâm sản với diện tích 129,86 ha rừng và trồng cao su…



Tại kết luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm của dự án trồng rừng, trồng cây cao su và quản lý bảo vệ rừng (tại tiểu khu 575, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai) do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải Long (Công ty Song Hải Long) làm chủ đầu tư.



Cụ thể, Dự án Trồng rừng, trồng cây cao su và quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 575 đã chậm tiến độ đầu tư theo cam kết; còn một số hạng mục chưa hoàn thành như trồng rừng, hệ thống nước, hệ thống xử lý môi trường vườn ươm; dự án chưa chưa đưa vào khai thác nên chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Công ty Song Hải Long chưa làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi tên người đại diện theo pháp luật. Công ty Song Hải Long trồng các loại cây gồm lim xanh, sưa đỏ là không đúng các loại cây trồng theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp.



Trong công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế, để rừng bị lấn chiếm diện tích lớn, làm mất trữ lượng rừng nên Công ty Song Hải Long phải bồi thường tài nguyên rừng theo đối chiếu kết quả viễn thám xác định diện tích thực tế rừng bị mất tại dự án là 23,01 ha.



Nguyên nhân chủ quan dẫn đến những sai phạm này là do công ty chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư dự án, chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ rừng, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên đất được thuê, chưa kịp thời lập thủ tục về thuê rừng theo quy định



Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NNPTNT cung cấp số liệu để Sở Tài chính xác định số tiền mà Công ty Song Long Hải phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng trên diện tích 23,01 ha rừng bị mất; phối hợp với Sở Tài chính xác định giá trị tài nguyên rừng đối với diện tích 9,79 ha trước đây Công ty Song Hải Long đã nộp tiền bồi thường tài nguyên rừng nhưng ngừng khai thác để cấn trừ vào số tiền bồi thường tài nguyên rừng do để rừng bị mất trong thời gian Công ty được cho thuê thực hiện dự án.



Thanh tra tỉnh này cũng yêu cầu Công ty Song Long Hải khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra: Hoàn thành việc trồng rừng, xây dựng hệ thống nước, hệ thống xử lý môi trường, xử lý đối với loại cây không đúng chủng loại được phép trồng, xây dựng phương án và tiến hành giải tỏa trồng lại 38,43 ha đất rừng (gồm: 15,42 ha đất rừng mất trước thời điểm bàn giao đất cho Công ty và 23,01 ha đất rừng bị lấn chiếm và khai thác trái phép trong quá trình Công ty triển khai thực hiện dự án).



Đồng thời, Công ty Song Long Hải phải thực hiện nộp tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng do để mất rừng, thời gian thực hiện trước ngày 31-12-2022.



GIA BẢO (tổng hợp)