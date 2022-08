Đak Nông: Hai xe ô tô tông nhau, lao vào 4 nhà dân ven đường

(GLO)- Vào khoảng 9 giờ ngày 5-8, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312 (xã Đak R’La, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô khiến 2 người bị thương và hư hại nặng nhiều tài sản của 4 hộ dân ven đường.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ tai nạn. Ảnh nguồn Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 81H-006.71 do lái xe Diệp Minh Tiến (SN 1981, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn chợ 312 thì xe của anh Tiến va chạm với xe bán tải BKS 51D-183.39 do lái xe Nguyễn Quang Huệ điều khiển, trên xe có chở theo vợ.

Ngay sau đó, 2 xe trên cùng mất lái, lao thẳng vào 4 hộ dân ven đường khiến cửa kéo và tường nhà của một số hộ dân bị tông sập. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe của xe tải bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.