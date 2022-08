Đak Nông: Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người bị thương nặng

(GLO)-Chiều 2-8, Lực lượng chức năng tỉnh Đak Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) khiến 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: https://nld.com.vn

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và hai xe tải đã xảy ra tại Km1804 + 500, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông), khiến 3 người bị thương nặng.

2 chiếc xe tải tông vào nhau. Ảnh: https://nld.com.vn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo 82C-053.18 kéo theo rơ-moóc 82R-000.66 do lái xe Phan Công Hòa (53 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đak Nông-Đak Lak. Xe chạy đến địa điểm trên đã bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải 50H-079.32 do tài xế Nguyễn Ngọc An (33 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm vào xe tải 48H-011.65 (lưu thông theo hướng ngược lại) do lái xe Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi, trú tại huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) điều khiển. Vụ va chạm khiến tài xế Quang cùng phụ xe là Vũ Văn Quân (trú tại huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) và tài xế xe đầu kéo là Phan Công Hòa đều bị thương nặng.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đak Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu; tiến hành phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc; đồng thời, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.