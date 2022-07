Ayun Pa nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) ở thị xã Ayun Pa tăng cả 3 chỉ số (số vụ, người chết, người bị thương) so với cùng kỳ năm 2021 và nằm trong nhóm 4 huyện, thị xã có số người chết tăng từ 50% trở lên. Vì vậy, Ban An toàn giao thông (ATGT) thị xã đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

Để kéo giảm TNGT, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) đã lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại khu vực giao lộ lớn, khu vực có nhiều hàng quán phục vụ bia rượu; nơi thường xảy ra các vụ TNGT. Ngoài việc xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự còn phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các khu dân cư, nhất là vận động, nhắc nhở các đối tượng thanh-thiếu niên không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

Song song với việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn liên quan đến xe công nông. Qua thống kê, trên địa bàn thị xã Ayun Pa có khoảng 1.700 xe công nông đang lưu hành, tập trung nhiều tại các xã vùng dân tộc thiểu số. Nhằm hạn chế thấp nhất TNGT liên quan đến loại phương tiện này, Công an thị xã Ayun Pa đã chủ động lập kế hoạch phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ gia đình, nhất là mô hình lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông. Anh Rơ Lan Linh (xã Ia Sao) cho hay: “Qua kiểm tra, xe của tôi còn thiếu đèn chiếu sáng bên trái. Được các anh Cảnh sát Giao thông nhắc nhở, tôi xin hứa sẽ lắp ngay. Tôi cũng cam kết sẽ không chở người mà chỉ chở nông sản khi lưu thông trên đường”.

Công an thị xã Ayun Pa phối hợp với người uy tín trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Bình

Theo Thượng tá Vũ Văn Toản-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa: Thời gian tới, Công an thị xã và Công an các xã, phường sẽ thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng thanh niên lêu lổng hay lôi kéo bạn bè tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe. Cùng với đó, Công an thị xã lập danh sách, giám sát, quản lý chặt số thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm an toàn giao thông. Lực lượng Công an thị xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hệ thống chính trị tại cơ sở đẩy mạnh công tác gọi hỏi, răn đe đối với 48 thanh-thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự ATGT.

Trò chuyện với P.V, Thiếu tá Nay Bảy-Phó Trưởng Công an xã Ia Rtô-cho hay: Hiện trên địa bàn xã có một số thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số đua đòi, thường xuyên uống rượu bia, chạy xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 25, tiềm ẩn nguy cơ về TNGT rất cao. Do vậy, ngoài việc xử phạt các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe không đủ điều kiện tham gia giao thông, Công an xã sẽ tăng cường phối hợp cùng các đoàn thể gọi hỏi, răn đe đối với số thanh-thiếu niên này; đồng thời, thường xuyên phối hợp với các gia đình quản lý, giáo dục và yêu cầu viết cam kết chấp hành tốt trật tự ATGT nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã xảy ra 3 vụ TNGT làm chết 3 người, bị thương 2, tăng cả 3 tiêu chí. Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã phối hợp với Công an các xã, phường phát hiện, lập biên bản hơn 1.350 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 913 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 108 trường hợp.

Thị xã Ayun Pa có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao. Ngoài việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, lực lượng Công an còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hệ thống chính trị tại cơ sở đẩy mạnh công tác gọi hỏi, răn đe các thành phần cá biệt. Đại úy Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-nhấn mạnh: Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tiếp tục chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tại các buôn làng. Đặc biệt, tranh thủ sự hỗ trợ của các già làng, trưởng thôn, những người có uy tín trong cộng đồng, cụm dân cư để tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của bà con, từ đó chung tay phòng ngừa, kéo giảm TNGT tại địa phương.

Theo thống kê, thị xã Ayun Pa hiện có 55 già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Phó Trưởng Công an thị xã Vũ Văn Toản nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng với sự vào cuộc của các trưởng thôn, già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về ATGT sẽ giúp lực lượng Công an đảm bảo tốt trật tự ATGT trên địa bàn thị xã”.