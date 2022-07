Tử hình ông trùm đường dây ma túy và 5 đồng phạm

Sau 2 ngày xét xử (12-13/7), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 6 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.





Ngày 13/7, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vàng Seo Trắng (52 tuổi, trú phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa) cùng 22 đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, trốn khỏi nơi giữ phạm.



Các bị cáo trong vụ án



Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/3/2021, cơ quan chức năng bắt quả tang Vàng Seo Trắng và Thào Thị Pàng (28 tuổi, trú xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin.



Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm đối tượng Giàng Thị Dí (38 tuổi, trú xã Quảng Phú) và 20 đồng phạm có liên quan.



Ngày 7/3/2021, sau khi bắt, do Vàng Seo Trắng có tiền sử bị huyết áp cao nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Lợi dụng sơ hở, đối tượng phá còng tay bỏ trốn vào rừng.



Mặc dù biết rõ Trắng bán ma túy bị bắt và bỏ trốn nhưng Lý Thị Chá (vợ của Trắng) và một số người khác vẫn chuẩn bị quần áo, ủng, tiền, điện thoại giúp Trắng bỏ trốn. Những người này còn liên hệ với một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch để tìm cách đưa Trắng vượt biên qua Campuchia trốn sang Thái Lan.



Đến tối 16/5/2021, Trắng đến khu vực cầu Đạ Sal, thuộc xã Đạ Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để tìm cách trốn về TP.Hồ Chí Minh thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.



Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố Vàng Seo Trắng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", 22 bị can khác bị truy tố các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" và tội "Che giấu tội phạm".



Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vàng Seo Trắng, Thào Thị Pàng, Thào A Say, Giàng Thị Mỵ, Giàng Thị Vua và Giàng A Mua mức án tử hình; 7 bị cáo án chung thân, 2 bị cáo chịu mức án 20 năm tù giam. Còn những bị cáo liên quan đến việc che giấu tội phạm phải chịu mức án từ 1 năm – 2 năm 6 tháng tù.

