Công an Lâm Đồng phá chuyên án ma tuý lớn nhất từ trước đến nay

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP. Bảo Lộc, Công an H.Bảo Lâm, Công an H.Di Linh và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý vào địa bàn tỉnh lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc.



Nguyễn Thị Kim Anh và Hồ Minh Định - 2 đối tượng bị bắt trong chuyên án ma tuý

Trước đó, đầu năm 2021 qua quá trình trinh sát địa bàn, các trinh sát Phòng PC04 Công an Lâm Đồng xác định hiềm nghi về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma tuý tại khu vực địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Qua nhiều ngày đêm dày công theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1989, trú thôn Đa Gu Ri xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận) nhiều khả năng là đối tượng cầm đầu đường dây phân phối ma túy chuyên nghiệp từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng.

Với vỏ bọc là một thương lái, thường xuyên qua lại các địa bàn để mua, bán nông sản, Kim Anh đã dần lộ diện là một đối tượng tinh ranh, xảo quyệt khi dưới trướng có nhiều “chân rết” cư trú rải rác trên nhiều địa bàn của 2 tỉnh, trong đó tập trung tại TX.La Gi (Bình Thuận), H.Lâm Hà, H.Di Linh và TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo phòng PC04 nhanh chóng xác lập chuyên án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Thời điểm này, cũng là lúc nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam bùng phát dịch bệnh Covid-19, do đó quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi các đối tượng hoạt động rộng ở nhiều địa bàn, thường xuyên di chuyển chỗ ở để che giấu hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý.

Nhưng với quyết tâm cao, cùng sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự quyết tâm phá án của toàn thể lãnh đạo, CBCS Phòng PC04 Công an Lâm Đồng, đầu tháng 12/2021, Ban chuyên án đã thống nhất kế hoạch phá án bắt giữ các đối tượng.



Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh - kẻ cầm đầu đường dây ma tuý, bị tuyên án 30 năm tù giam, đang được tại ngoại, rất lì lợm, tìm mọi thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an

Đêm 4/12/2021, dưới cái lạnh thấu da của những ngày cuối năm, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chia làm nhiều mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở, phòng trọ, nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này.

Mũi thứ nhất bắt giữ Phạm Văn Tịnh (SN 1974, trú TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm) cùng tang vật là 143 gói ma túy dạng heroin. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an phát hiện thêm 1 bánh heroin cùng 200 triệu đồng và 1 xe máy. Thịnh khai nhận mua số ma túy trên của Kim Anh để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn với mục đích kiếm lời.

Mũi thứ 2 đột kích căn nhà tại xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Viết Dương (SN 1999, trú xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận) và Nguyễn Văn Hải (SN 2004, trú xã Trà Cổ, H.Tân Phú - Đồng Nai) cùng tang vật gần 1 bánh heroin. Qua đấu tranh nhanh, 2 đối tượng khai nhận lấy số ma túy trên của Kim Anh để giao cho Nguyễn Đình Thượng (SN 1976, trú xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà). Tổ công tác ngay sau đó đã bắt giữ Thượng, khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ 1 xe ô tô.

Mũi thứ 3 bất ngờ kiểm tra căn nhà số 85B, tổ Di Linh Thượng 1, TT.Di Linh phát hiện, bắt quả tang Phan Bá Hoàng Vy (SN 1987, trú xã Tân Châu, H.Di Linh) cùng tang vật là 9 gói ma túy heroin. Vy khai nhận cũng lấy hàng từ Kim Anh để bán lại kiếm lời.

Tài liệu trinh sát thu thập cho biết, Nguyễn Thị Kim Anh có tiền án về tội trộm cắp tài sản hàng loạt, đang bị kết án 30 năm tù nhưng vì nuôi con nhỏ nên đang được tại ngoại, hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình tại ngoại, để nuôi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi, đối tượng này đã lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ tiếp tục có thai nhiều lần để trốn tránh việc chấp hành án và tiếp tục phạm tội về ma tuý.

Với bản tính lì lợm, liều lĩnh, rất có thể Kim Anh sẽ có nhiều thủ đoạn để chống trả lực lượng công an. Do đó, mũi thứ 4 với hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ nhất đã được huy động để bao vây, phong tỏa căn nhà của đối tượng tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khống chế bắt gọn đối tượng này cùng 1 đồng phạm khác là Hồ Minh Định (SN 1986, trú khu phố 4, phường Bắc Hội, TX.LaGi - Bình Thuận), thu giữ gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Mũi thứ 5, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà gần ngã ba 46, H.Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin. Kim Anh khai nhận số ma tuý này phân tán ra để hạn chế sự phát hiện của lực lượng công an và chờ mối hàng yêu cầu sẽ tiếp tục giao tới.



1 bánh heroin tang vật vụ án

Như vậy, sau gần 1 năm ròng rã theo dõi nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy vào tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bóc gỡ 7 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng đã xác định trong chuyên án, 4 đối tượng hoạt động ngoài tỉnh cùng tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh phát hiện trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Với sự ranh ma xảo quyệt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy vào Lâm Đồng và các địa bàn khác, kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền kiếm được nhóm này chia nhau tiêu xài và dùng để sử dụng ma tuý.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.



7.000 viên thuốc lắc bị Công an phát hiện, thu giữ

Chuyên án “0621K” do Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập đã đánh sập đường dây vận chuyển ma túy chuyên nghiệp; liên tỉnh, liên huyện; nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng một lần nữa khẳng định vai trò chủ công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm buôn bán "cái chết trắng”. Chiến công này của Công an Lâm Đồng thể hiện tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm, đặc biệt tội phạm ma tuý nguy hiểm, ngăn chặn hoạt động tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.