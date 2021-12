Lâm Đồng: Nguyên chủ tịch hội phụ nữ xã bị tố lừa đảo tiền tỉ đã ra trình diện

Nguyên chủ tịch Hội phụ nữ xã Đa Nhim (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) bị tố lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ, rời khỏi địa phương, đã ra trình diện cơ quan điều tra.

Ngày 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng (PC01) cho biết sau khi phát thông báo “tìm đương sự để làm việc”, bà Đa Rối K’Xuân (34 tuổi, ngụ thôn Đạ Cho, xã Đa Nhim, H.Lạc Dương, Lâm Đồng), đã đến công an trình diện để làm rõ nội dung bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy, Trưởng phòng PC01, cho biết đơn vị này đang thụ lý, giải quyết tố giác về tội phạm của nhiều người dân cùng tố cáo bà K’ Xuân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bước đầu thống kê, tổng số tiền bà K’ Xuân bị tố chiếm đoạt là trên 9.2 tỉ đồng.

Một lãnh đạo xã Đa Nhim cho biết bà K’ Xuân nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đa Nhim (Lạc Dương), trước khi rời địa phương, bà K’ Xuân khai nhận với lãnh đạo xã đang thiếu nợ của nhiều người với số tiền trên 27 tỉ đồng và có đơn xin thôi việc từ đầu tháng 8.2021.

Cũng theo lãnh đạo xã Đa Nhim, bà K’Xuân vay tiền, mượn tiền và trả lãi cao cho nhiều người, nên không ít người đến vay tiền ngân hàng để cho bà K’ Xuân vay lại. Tuy nhiên, sau khi trả lãi được ít lần bà K’Xuân lại khất trả lãi và nợ. Khi các chủ nợ liên hệ để đòi tiền thì bà K’Xuân rời khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc này, trước đây Công an H.Lạc Dương cũng nhận được nhiều đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đa Rối K’Xuân. Công an Lạc Dương đã chuyển đơn người dân tố cáo lên cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng thụ lý, giải quyết.