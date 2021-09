Lâm Đồng: Khởi tố tài xế làm lây lan dịch Covid-19 tại Đức Trọng

Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Bùi Văn Dũng về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” (dịch Covid-19).





Công an H.Đức Trọng đọc lệnh khởi tố bị can đối với tài xế Bùi Văn Dũng vì làm lây lan dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Lâm Viên



Sáng 17.9, Công an H.Đức Trọng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Bùi Văn Dũng (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai; tạm trú tại đường Nguyễn Trãi, TT. Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” (dịch Covid-19).



Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Dũng là tài xế chở hàng đường dài từ H.Đức Trọng đi TP.HCM và các tỉnh phía nam. Khoảng cuối tháng 7.2021, sau khi bỏ hàng từ tỉnh Tây Ninh, Dũng đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (đang xảy ra dịch bệnh Covid-19) rồi về lại tỉnh Lâm Đồng.



Thế nhưng, Dũng không thực hiện sinh hoạt, ăn, ở tập trung tại khu lưu trú của tài xế đường dài đi về từ vùng dịch Covid-19, theo quy định của tỉnh Lâm Đồng, mà tự ý về ăn, ở tại phòng trọ của bạn gái là B.T.C.H (31 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng). Ngoài ra, sau khi biết mình dương tính với Covid-19, Dũng còn khai báo y tế không trung thực về người tiếp xúc trực tiếp với mình, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.



Ngày 28.7, Dũng đi xét nghiệm và có kết quả dương tính Covid-19, được đưa đi cách ly y tế, điều trị tại Trạm y tế xã Liên Hiệp. Đến ngày 30.7, chị B.T.C.H đi xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính Covid-19.



Trước đó, ngày 2.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra hành vi làm lây lan dịch Covid-19 của Dũng. Đến nay Dũng được điều trị khỏi bệnh và xuất viện nên Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dũng.



Theo Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), để phòng chống dịch Covid-19, đơn vị này đã thống kê, lập danh sách số phương tiện, tài xế, phụ xe đường dài trên địa bàn huyện gồm 414 trường hợp. Đơn vị cũng tổ chức phân công lực lượng tham gia túc trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Ninh Loan, Ninh Gia, chợ đầu mối Đức Trọng. Đến ngày 15.9, Đội CSGT H.Đức Trọng đã lập biên bản 114 trường hợp lái xe, phụ xe, nhà xe vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền xử phạt 734 triệu đồng.



Theo Lâm Viên (TNO)