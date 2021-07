Nữ sinh Nghệ An thủ khoa khối C, thủ khoa khối D đến từ Kon Tum

Khối C có 2 thủ khoa cùng đạt 29,25 điểm đến từ Nghệ An và Khánh Hòa. Thủ khoa khối D là một học sinh của tỉnh Kon Tum đạt 29,15 điểm

Một trong hai thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là em Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12C3 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An, với điểm các môn: Văn 9,5, Sử 10, Địa 9,75.



Phổ điểm khối C theo thống kê của Bộ GD-ĐT

Các môn thi còn lại Kim Ngân cũng đạt điểm khá cao, Toán 8,2 điểm, Giáo dục công dân 9,75 và Tiếng Anh 8,8 điểm.

Thủ khoa còn lại đến từ tỉnh Khánh Hòa với 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý.

Ngoài thủ khoa Đinh Thị Kim Ngân, tỉnh Nghệ An có 7 thí sinh khác đạt 29 điểm khối C. Trong đó có 2 thí sinh đạt 10 điểm lịch sử là Lê Thảo Đan, Lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Nguyễn Thị Kiều Oanh, lớp 12D1 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Các thí sinh còn lại cùng 29 điểm là: Nguyễn Hoàng Kim Ngân, lớp 12D1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 12C, Trường THPT Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương, Nghệ An; Phan Thị Kim Chi, lớp 12C, Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An; Cao Thị Thảo, lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, huyện Diễn Châu, Nghệ An; Phạm Kim Oanh, lớp 12C1, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ở khối C, có 25.575 thí sinh đạt điểm từ 23 đến 24, 1.788 thí sinh đạt từ 27 đến 28 điểm. Số thí sinh có tổng điểm từ 28 đến 29 là 225 em.

Thủ khoa khối D năm nay là thí sinh đến từ Kon Tum. Thí sinh này đạt tổng điểm là 29,15 với Toán 9,4; Ngữ văn 9,75 và Tiếng Anh 10.

Hai thí sinh có điểm cao tiếp theo đạt 29,1 điểm và cùng đến từ Hà Nội. Khối này có 4 thí sinh cùng đạt 28,95 đến từ các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội.

Yến Anh (NLĐO)