Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm… tiếp tay phá rừng!

Phát hiện gỗ lậu, cán bộ và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm đã ngó lơ, không thu hồi triệt để và bị lâm tặc tố cáo… tiếp tay cho lâm tặc phá rừng!

Ngày 20-1, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết dự kiến trong tuần này, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông để xử lý theo quy định. "Chi cục cũng đã ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo của 1 người dân và gửi văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ có hay không hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ kiểm lâm ở Hạt Kiểm lâm Krông Bông" - vị này cho biết thêm.

Kiểm lâm ngó lơ khi thấy gỗ lậu

Trước đó, ông Y Vân Na M’lô (SN 1975; ngụ xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) đã nhờ người làm đơn tố cáo và phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động về việc kiểm lâm ngó lơ, không bắt gỗ lậu… của ông!



Một vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Krông Bông

Theo đơn, chiều 6-6-2020, tại bãi gỗ Ea Mur (xã Yang Mao, huyện Krông Bông), ông Y Toan Byă, Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông và ông Y Hải, Trưởng nhóm giữ rừng cộng đồng, phát hiện 20 khúc gỗ dổi đã xẻ vuông vức. Tuy nhiên, những người này chỉ lập biển bản 10 hộp gỗ vô chủ và thuê xe chở ra khỏi rừng, để lại 10 hộp gỗ lậu do chính ông Y Vân Na M’lô khai thác. Chiều cùng ngày, ông Siu Niê Phương, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông, đem xe cẩu vào chở 10 hộp gỗ đã được đưa ra khỏi rừng. Hai ngày sau, ông Y Vân Na M’lô vào chở 10 hộp gỗ còn lại từ rừng về thì bị Công an xã Yang Mao bắt giữ.

Từ đó, người tố cáo cho rằng ông Siu Niê Phương và ông Y Toan Byă quan liêu, không công bằng, có hành vi vi phạm pháp luật, làm trái đường lối của Đảng, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, hủy hoại tài sản của nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Y Vân Na M’lô cho biết trong lúc ông khai thác gỗ lậu thì thấy lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng tới. Khi ông xin thì kiểm lâm nói phải bắt 10 hộp gỗ để lập thành tích. Sau đó 2 ngày, ông Y Vân Na M’lô thuê xe vận chuyển 10 hộp gỗ về đến khu vực đập cá tầm (xã Yang Mao) thì bị 1 người trong nhóm bảo vệ rừng "chọt" cho công an xã bắt.

Có dấu hiệu bỏ lọt đối tượng vi phạm

Tiếp nhận đơn tố cáo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn xác minh và kết luận ngày 11-6-2020 (không phải ngày 6-6-2020 như tố cáo), ông Y Toan Byă phối hợp với nhóm bảo vệ rừng cộng đồng buôn Hằng Năm gồm 6 người và nhóm bảo vệ rừng buôn Kiều kiểm tra rừng cộng đồng. Lực lượng chức năng phát hiện 2 đống gỗ xẻ, loại gỗ dổi (nhóm III). Hai đống gỗ cách nhau khoảng 20m, tổng cộng 20 hộp, hơn 5m3.



Rừng pơ mu cổ thụ trên địa bàn huyện Krông Bông liên tục bị tàn phá

Khi kiểm tra, ông Y Vân Na M’lô có mặt tại hiện trường xin lại 20 hộp gỗ nhưng không được đồng ý. Cùng ngày, kiểm lâm và bảo vệ rừng thuê 2 xe công nông vào chở 10 hộp (2,4m3) về đến đoạn đường suối cá tầm. Lúc này, ông Y Toan Byă gọi điện báo cho ông Y Te B.Krông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông, về việc phát hiện 20 hộp gỗ lậu nhưng chỉ mới chở ra được 10 hộp. Đồng thời, đề nghị Hạt trưởng cho xe vào vận chuyển về hạt. Sau đó, ông Y Te B.Krông đã chỉ đạo ông Siu Niê Phương và ông Phạm Thành Nam (tài xế) đưa xe vào chở 10 hộp gỗ đã vận chuyển ra khỏi rừng về hạt.

Cũng theo kết luận, đối với 10 hộp gỗ còn lại ở hiện trường, ông Y Toan Byă báo cáo là "rất khó khăn, xe không thể chở được" nên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông không chỉ đạo gì (?). Tương tự, dù được ông Y Toan Byă báo cáo còn 10 hộp gỗ tại hiện trường nhưng ông Siu Niê Phương không báo cáo, tham mưu cho Hạt trưởng để xử lý theo quy định.

Tại biên bản làm việc ngày 23-9-2020, ông Y Te B.Krông thừa nhận ông Y Toan Byă chỉ vận chuyển được 10 hộp gỗ, số còn lại đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ hoặc phân công người trông coi mà để đối tượng vận chuyển và bị công an phát hiện, xử lý. Kiểm lâm địa bàn không đấu tranh làm rõ chủ lâm sản vi phạm là chưa hết trách nhiệm, có dấu hiệu bỏ lọt đối tượng vi phạm. Vấn đề khó hiểu nữa là ngày 11-6-2020 phát hiện vụ việc nhưng hơn 10 ngày sau mới lập… biên bản kiểm tra. Đến ngày 24-6-2020 mới bàn giao cho bộ phận Thanh tra pháp chế; ngày 25-6 mới có quyết định tạm giữ, biên bản tạm giữ tang vật vi phạm (?!).



Một vụ phá rừng quy mô lớn nhưng lực lượng kiểm lâm huyện Krông Bông không hề hay biết?

Từ đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kết luận một số nội dung tố cáo có căn cứ; các ông Y Toan Byă, Siu Niê Phương, Y Te B.Krông đã vi phạm một số điều khoản Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lâm nghiệp, Luật Cán bộ, công chức… Riêng nội dung tố cáo lực lượng kiểm lâm có hành vi tiếp tay cho lâm tặc phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng, hủy hoại tài sản nhà nước, quá trình xác minh chưa xác định được.

Đề nghị công an vào cuộc

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, với chức năng, quyền hạn của mình, đơn vị chưa có cơ sở xác định được một số công chức Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông có hành vi vi phạm vì mục đích vụ lợi hoặc tiêu cực. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản mật đề nghị Công an huyện Krông Bông với thẩm quyền và bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình vào cuộc điều tra vụ việc. Hiện chi cục vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an.

