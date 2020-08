Đắk Lắk: Khởi tố hai nghi can vận chuyển 200 kg ma túy

Cơ quan công an khởi tố hai nghi can trong vụ vận chuyển khối lượng ma túy "đá" lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Lắk.

Số ma túy tang vật bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 31.7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú H.Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nhia Hơ (27 tuổi, quốc tịch Lào) để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.