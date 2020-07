Đăk Nông: Xét xử hàng loạt cán bộ cấp đất trái quy định tại Tuy Đức

9 bị cáo nguyên là cán bộ xã, huyện Tuy Đức bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong hai ngày 29 - 30/7, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo, nguyên là cán bộ huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) liên quan đến việc cấp đất cho người nhà và người thân lãnh đạo.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, 9 bị cáo nguyên là cán bộ xã, huyện Tuy Đức bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.





Các đối tượng bị truy tố gồm: Phạm Ngọc Kha (Chủ nhiệm UBKT huyện Tuy Đức, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường); Lang Văn Khang (Trưởng Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, nguyên chủ tịch UBND xã Đắk Buk So); Đỗ Thành An (cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất); Nguyễn Thành Trí (Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất); Nguyễn Hữu Sơn (cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường)

Nguyễn Thành Tuân (Chủ tịch UBND xã Đắk R’Tih); Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng (cán bộ địa chính UBND xã Đắk Buk So); Trần Trọng Đại (cán bộ địa chính UBND xã Đắk R’Tih).

Riêng ông Lê Văn Quang (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức), hiện đang tạm đình chỉ để chữa bệnh nên chưa truy tố, xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, ngày 9/12/2011, ông Đinh Văn Anh (trú huyện Tuy Đức) làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 thửa đất tại thôn 4, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Số đất này trước đó được UBND huyện Tuy Đức cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên chủ tịch UBND huyện).

Mặc dù biết ông Anh không thuộc đối tượng được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và biết hồ sơ này của ông Trần Đình Mạnh nhưng Trần Trọng Đại, Nguyễn Thành Tuân, Đỗ Thành An, Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Ngọc Kha, Lê Văn Quang vẫn lập hồ sơ, tham mưu các thủ tục, ban hành quyết định trái quy định để giao 15,7 ha cho ông Anh.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số diện tích trên, Đinh Văn Anh đã sang nhượng lại cho bà Thoại để bà này thực hiện các thủ tục đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

Ngoài ra, năm 2014, 2015, An, Trí cùng với Lang Văn Khang (nguyên Chủ tịch UBND xã Đăk Buk So), Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng (cán bộ địa chính UBND xã Đăk Buk So) đã tham mưu cấp đất quốc phòng thuộc sân bay Bù Bong cho bản thân và người thân.

Trong đó, Đỗ Thành An được cấp 1 lô đất, Nguyễn Thành Trí được cấp 1 lô đất; Nguyễn Xuân Tiến được cấp 2 lô đất; người thân của Lang Văn Khang được cấp 3 lô đất (mẹ vợ Khang được cấp 2 lô đất; em rể Khang được cấp 1 lô đất); người thân của Phạm Hoàng Quảng được cấp 2 lô đất (em rể Quảng). Tổng diện tích của các lô là 5.800m2.

Vị trí các lô đất được cấp này trước đây là đất thuộc Khu vực sân bay Bù Boong được Bộ Quốc phòng giao lại cho UBND tỉnh Đắk Nông vào năm 2015. Các thửa đất đã được cấp sổ đỏ này nằm tại ngã ba tỉnh lộ 1 và đường đi vào trung tâm huyện, có giá trị rất cao.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 30/7, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lang Văn Khang 5 năm tù, Phạm Hoàng Quảng 1,5 năm tù; Đỗ Thành An 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thành Trí 2 năm 6 tháng tù; Trần Trọng Đại 1,5 năm tù; Phạm Ngọc Kha, Nguyễn Thành Tuân Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tiến cùng 1 năm 3 tháng tù.

